Un bărbat în vârstă de 73 de ani ar fi leșinat, luni, 26 octombrie, în incinta centrului comercial Shopping City Sibiu.
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Incidentul s-a produs în jurul orei 12:35, fiind necesară intervenția unui echipaj SMURD. La sosirea salvatorilor, bărbatul își revenise, fiind conștient și cooperant. Acesta acuza însă stări de amețeală, motiv pentru care a avut nevoie de evaluare medicală.
Bărbatul a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare.
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