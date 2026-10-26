Un bărbat în vârstă de 73 de ani ar fi leșinat, luni, 26 octombrie, în incinta centrului comercial Shopping City Sibiu.

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▶ Vezi pagina acestui video: Incident la Shopping City Sibiu: Un bărbat a leșinat. Smurd a ajuns imediat — VIDEO

Incidentul s-a produs în jurul orei 12:35, fiind necesară intervenția unui echipaj SMURD. La sosirea salvatorilor, bărbatul își revenise, fiind conștient și cooperant. Acesta acuza însă stări de amețeală, motiv pentru care a avut nevoie de evaluare medicală.

Bărbatul a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare.

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