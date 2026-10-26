Inter Sibiu a pus la vânzare online biletele pentru meciul de vineri, 30 octombrie (ora 18.00), pe Municipal, cu Carpați Covasna.

Biletele pentru meciul din etapa a 11-a a Ligii 3, Inter Sibiu – Carpați Covasna sunt disponibile pe platforma Bilete.ro, la prețul de 10 lei. Copiii sub 14 ani beneficiază de gratuitate și pot lua online tichete cu valoare 0.

”Te îndemnăm să faci achiziția online ca să vii relaxat la meci și să eviți potențiala aglomerație de la casa de bilete a stadionului. În plus, doar cumpărând online, îți poți alege exact locul pe care-l dorești în tribune! Te așteptăm vineri seară, pe ”Municipal”, alături de FC Inter Sibiu!” se arată pe pagina oficială a clubului sibian.

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Tichetele de acces se vor vinde și în ziua meciului, de la ora 16.00, la casa de bilete a Stadionului Municipal, unde se poate produce aglomerație, datorită procedurii anevoioase.

După 10 etape din Liga 3, Inter Sibiu este pe locul 5, având 18 puncte, la doar un punct de zona de play-off.

Carpați Covasna este ultima în serie, cu doar 1 punct acumulat în cele 10 partide disputate.

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