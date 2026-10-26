Pe scurt: Tehnologia SPECT/CT ajută medicii din Sibiu să depisteze rapid boli grave și să stabilească tratamente personalizate. Investigațiile se fac cu trimitere de la medicul specialist.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu a anunțat, printr-o postare pe Facebook, dotarea Laboratorului de Medicină Nucleară cu un sistem modern de imagistică SPECT/CT GE HealthCare (NM/CT 860).

Potrivit reprezentanților spitalului, această tehnologie combină imagistica funcțională cu cea anatomică, oferind medicilor informații esențiale pentru diagnosticarea și monitorizarea unor afecțiuni complexe.

Prof. Univ. Dr. Cosmin Mihalache, medic primar medicină nucleară și radiologie-imagistică medicală, coordonatorul laboratorului, a explicat că sistemul SPECT/CT permite evaluarea atât a structurii, cât și a funcției organelor.

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În funcție de indicația medicală, pacientului i se administrează intravenos un radiofarmaceutic, o substanță care se concentrează într-un anumit organ. SPECT detectează radiația emisă de această substanță și creează imagini ale distribuției sale, iar componenta CT furnizează detalii anatomice suplimentare.

Prin suprapunerea imaginilor funcționale cu cele morfologice, medicul poate localiza cu precizie zonele de interes, ceea ce ajută la stabilirea diagnosticului, alegerea tratamentului și monitorizarea evoluției bolii.

Potrivit Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, investigațiile SPECT/CT sunt utile în mai multe domenii medicale:

Oncologie : identificarea și evaluarea leziunilor tumorale și metastatice, în funcție de radiotrasorul utilizat.

: identificarea și evaluarea leziunilor tumorale și metastatice, în funcție de radiotrasorul utilizat. Cardiologie : evaluarea perfuziei miocardice, diagnosticarea afecțiunilor coronariene.

: evaluarea perfuziei miocardice, diagnosticarea afecțiunilor coronariene. Ortopedie și reumatologie : investigarea metastazelor osoase, durerilor osteoarticulare persistente, fracturilor, infecțiilor osoase, bolii Paget sau necrozei aseptice de cap femural.

: investigarea metastazelor osoase, durerilor osteoarticulare persistente, fracturilor, infecțiilor osoase, bolii Paget sau necrozei aseptice de cap femural. Endocrinologie : evaluarea afecțiunilor tiroidiene și paratiroidiene, cum ar fi nodulii sau adenoamele.

: evaluarea afecțiunilor tiroidiene și paratiroidiene, cum ar fi nodulii sau adenoamele. Urologie și nefrologie : analiza funcției rinichilor, drenajului urinar și contribuției fiecărui rinichi la funcția renală totală.

: analiza funcției rinichilor, drenajului urinar și contribuției fiecărui rinichi la funcția renală totală. De asemenea, există aplicații și în neurologie și neuro-endocrinologie.

Tipul investigației și indicația pentru această metodă sunt stabilite de medicul specialist, în funcție de patologia fiecărui pacient.

Avantajele tehnologiei SPECT/CT pentru diagnostic și tratament

Reprezentanții spitalului subliniază că SPECT/CT permite localizarea anatomică exactă a leziunilor, datorită fuziunii perfecte a imaginilor funcționale cu cele morfologice. Printre avantajele menționate se numără:

Diagnosticul precoce și noninvaziv al bolilor oncologice, cardiologice, nefrologice și endocrinologice, deoarece modificările la nivel celular pot fi detectate înainte ca leziunile să devină vizibile prin alte metode imagistice.

Eficiență și confort pentru pacient, printr-o singură examinare succesivă, fără efecte adverse.

Posibilitatea de a urmări evoluția în dinamică a anumitor patologii.

Diagnosticarea precoce este esențială, mai ales în cazul afecțiunilor oncologice, pentru inițierea rapidă a tratamentului și prevenirea complicațiilor ireversibile. Tehnologia nu înlocuiește evaluarea clinică, ci o completează, oferind informații suplimentare pentru un tratament adaptat fiecărui pacient.

Investigațiile SPECT/CT sunt disponibile pentru pacienți internați și ambulatori

Serviciile de medicină nucleară sunt accesibile atât pacienților internați, cât și celor din ambulatoriu, pe baza indicației și a trimiterii de la medicul specialist, cu respectarea condițiilor de programare și decontare aplicabile.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu precizează că investiția în aparatură medicală modernă a fost posibilă cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu, care a finanțat achiziția echipamentului SPECT/CT. Aparatul este esențial pentru realizarea unor investigații de înaltă performanță și pentru creșterea calității actului medical.

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