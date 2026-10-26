Pe scurt: Salariul minim nu va crește la începutul lui 2027, potrivit ministrului muncii. Decizia finală va fi luată după consultări cu partenerii sociali.

Salariul minim brut pe țară garantat în plată va rămâne la nivelul de 4.325 de lei de la 1 ianuarie 2027, a anunțat ministrul muncii, Florin Manole.

Potrivit Libertatea, oficialul a precizat că discuțiile privind valoarea salariului minim vor începe în perioada următoare, după ce Ministerul Muncii va primi datele relevante de la Institutul Național de Statistică.

„Discuția despre salariul minim trebuie să înceapă în săptămânile următoare, când trebuie să vină la Ministerul Muncii informațiile de la Institutul de Statistică, informațiile agregate în formula de calcul conform legii, care să țină cont de productivitate, de toți indicatorii macroeconomici, după care vom merge în Consiliul Național tripartit și la masa dialogului cu sindicatele și patronatele vom lua o decizie”, a declarat Florin Manole.

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Ministrul a subliniat că, potrivit planului stabilit, salariul minim brut va rămâne neschimbat la începutul anului 2027. Ultima majorare a avut loc la 1 iulie 2026, când salariul minim a crescut de la 4.050 de lei la 4.325 de lei brut.

Chiar dacă salariul minim brut a crescut, salariații au resimțit efectiv în mână doar 125 de lei din această majorare, restul sumelor fiind direcționate către bugetul statului. De asemenea, o parte semnificativă din creștere este erodată de inflație, potrivit sursei citate.

Procesul de stabilire a salariului minim implică analiza unor indicatori precum productivitatea și alți factori macroeconomici, conform formulei prevăzute de lege. Decizia finală va fi luată în cadrul Consiliului Național tripartit, în urma consultărilor cu sindicatele și patronatele.

Florin Manole a menționat că Ministerul Muncii va aștepta datele oficiale de la Institutul Național de Statistică înainte de a demara discuțiile cu partenerii sociali. Aceste consultări vor stabili dacă vor exista modificări ulterioare ale salariului minim după 1 ianuarie 2027.

Ora de Sibiu a scris, în august 2026, despre un primar care a renunțat la salariu timp de 8 ani și ce s-a întâmplat cu suma acumulată.

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