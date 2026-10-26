MPI Magnesium propune Rășinariului până la un milion de euro pe an: banii ar urma să fie acordați din 2027 / video

Compania care dorește să exploateze magneziul din Valea Dobra propune constituirea unui fond pentru dezvoltarea comunei Rășinari, alimentat anual cu sute de mii de euro. Andrei Degeratu, directorul general al MPI Magnesium, a anunțat la „Interviurile Ora de Sibiu” că firma este dispusă să ofere 500.000 de euro pe an începând din 2027, iar după pornirea exploatării suma ar urma să crească la un milion de euro anual. Deocamdată, este o promisiune a companiei, nu o finanțare confirmată printr-un acord prezentat public.

Propunerea vine într-un moment în care proiectul de exploatare a magneziului este contestat de o parte a localnicilor, iar administrația din Rășinari pregătește referendumul din 8 noiembrie. Invitat la emisiunea realizată de Dragoș Popescu, redactorul-șef al Ora de Sibiu, Andrei Degeratu a explicat că societatea dorește să ofere comunei un beneficiu financiar suplimentar față de veniturile rezultate din taxele și redevențele prevăzute de legislație.

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„Ne-am propus de la început să sprijinim această comunitate locală din Rășinari prin crearea unui fond. Un fond care să fie la dispoziția lor, gestionat de Primărie și de Consiliul Local, în care în fiecare an să aibă ocazia să își exprime dorințele în ceea ce se folosește acel fond”, a declarat Andrei Degeratu.

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De la 500.000 de euro la un milion de euro anual

Potrivit directorului general, contribuția ar urma să fie acordată în două etape, înainte și după punerea în funcțiune a carierei.

„Ne-am gândit că perioada până la punerea în funcțiune a carierei de 500.000 de euro pe an, începând din anul 2027, urmând ca după începerea exploatării efective, cu punerea în funcțiune a funicularului din 2030 până la finalul exploatării de un milion de euro pe an”, a explicat Degeratu în interviu.

Acesta a susținut că sumele ar fi importante în raport cu bugetul local al comunei. Directorul MPI Magnesium nu a prezentat însă în interviu un contract semnat, un calendar contractual sau un mecanism juridic definitiv care să garanteze efectuarea acestor plăți. Totodată, începerea exploatării în 2030 reprezintă un termen avut în vedere de companie, dependent de autorizarea și realizarea investiției.

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Locuri de muncă promise și o uzină care își caută alt amplasament

Andrei Degeratu a vorbit și despre locurile de muncă estimate pentru proiect: 25 de posturi directe la exploatare și alte 60–70 de locuri de muncă indirecte. Pentru viitoarea uzină de prelucrare, compania estimează între 75 și 100 de posturi. Aceste cifre sunt proiecții ale dezvoltatorului, nu angajări deja realizate.

Planul inițial prevedea ca roca extrasă în Valea Dobra să fie prelucrată la Săliște. După respingerea concesionării terenului pentru uzină, compania a anunțat că analizează alte amplasamente și că nu intenționează să mai insiste pentru locația inițială.

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În paralel, compania a anunțat și că analizează reducerea perimetrului licenței de la aproximativ 915 hectare la mai puțin de 100 de hectare. Suprafața finală nu a fost aprobată, iar directorul general a precizat că modificarea depinde și de autoritatea competentă în domeniul resurselor minerale.

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Primăria Rășinari cere explicații și retragerea unui proiect de hotărâre de Guvern

În weekend, administrația locală a făcut un nou demers în legătură cu proiectul. Primăria Rășinari a anunțat sâmbătă, 24 octombrie, că a solicitat autorității naționale competente retragerea, în forma actuală, a proiectului de hotărâre de Guvern privind înscrierea zăcământului Valea Dobra în inventarul bunurilor din domeniul public al statului. Adresa a fost transmisă vineri, 23 octombrie.

Primăria a cerut clarificarea documentațiilor, punerea la dispoziție a actelor justificative, o dezbatere publică și consultarea comunității înaintea unei decizii. Demersul administrativ este distinct de propunerea financiară anunțată de MPI Magnesium.

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Controversele din jurul exploatării au generat și tensiuni în comunitate. Primarul Bogdan Bucur a anunțat vineri că a primit mesaje de amenințare și că a depus plângere la poliție. Anterior, Primăria pusese Căminul Cultural la dispoziția celor care doresc să organizeze întâlniri publice, indiferent dacă susțin sau contestă proiectul.

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Referendumul de la Rășinari, programat pentru 8 noiembrie

Locuitorii comunei sunt chemați la vot pe 8 noiembrie, la un referendum consultativ privind exploatările miniere pe raza administrativ-teritorială a Rășinariului. Între timp, o parte a comunității continuă să solicite clarificări privind impactul asupra sănătății, mediului și turismului.

Conducerea MPI Magnesium susține că proiectul poate aduce beneficii economice și că intenționează să continue procedurile pentru obținerea acordului de mediu. Licența de exploatare obținută în septembrie nu înlocuiește avizele și autorizațiile necesare începerii lucrărilor.

În aceste condiții, fondul de până la un milion de euro anual rămâne o ofertă anunțată de companie, a cărei eventuală aplicare și administrare nu au fost clarificate prin documente prezentate în interviu.

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