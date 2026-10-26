Un conflict izbucnit în apropierea unui bar din Rășinari s-a încheiat cu doi bărbați răniți, care au fost transportați la spital. Potrivit polițiștilor, scandalul ar fi avut loc pe fondul consumului de alcool și ar fi implicat cinci bărbați din localitate.

Mai mulți bărbați s-au bătut cu bâte și topoare, vineri noapte, în apropierea unui bar din Rășinari. Mai exact, incidentul s-a petrecut în noaptea de 23 octombrie, în jurul orei 23:30, când polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr au fost sesizați cu privire la izbucnirea unui conflict între mai multe persoane, în apropierea unei societăți comerciale din Rășinari.

Doi bărbați, agresați de alte trei persoane

Din primele verificări efectuate de polițiști a reieșit că doi bărbați, în vârstă de 49 și 27 de ani, ambii din Rășinari, ar fi fost agresați fizic de alți trei bărbați, cu vârste de 51, 46 și 49 de ani, tot din localitate.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Potrivit informațiilor apărute în legătură cu incidentul, în altercație ar fi fost folosite bâte și topoare. Poliția a precizat că scandalul ar fi pornit spontan, pe fondul consumului de alcool.

În urma agresiunii, cei doi bărbați ar fi suferit leziuni și au fost transportați la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

Poliția a deschis o anchetă

Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr s-au sesizat din oficiu pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs incidentul și care au fost împrejurările în care a degenerat conflictul.

„Din primele verificări efectuate a rezultat faptul că, pe fondul unui conflict spontan și al consumului de alcool, doi bărbați, în vârstă de 49 și 27 de ani, ambii din localitatea Rășinari, ar fi fost agresați fizic de alți trei bărbați”, a transmis Ana Mureșan, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu.

Cercetările sunt în desfășurare, urmând să fie stabilite toate circumstanțele în care s-a produs altercația.

Comentarii