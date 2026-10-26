Pe scurt: Senatul a votat avans minim de 5% la „Noua Casă” pentru tinerii sub 35 de ani și la finanțările între 70.001 și 140.000 de euro. Proiectul merge la Camera Deputaților.

Tinerii care nu au împlinit 35 de ani ar putea cumpăra prin programul „Noua Casă” cu un avans minim de 5% și locuințe mai scumpe, cu finanțări între 70.001 și 140.000 de euro. Senatul a adoptat luni propunerea legislativă, cu 102 voturi pentru și o abținere.

Senatul a fost prima cameră sesizată, așa că proiectul merge mai departe la Camera Deputaților. Inițiativa îi aparține ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru-Mihai Ghigiu, potrivit unui comunicat al PSD citat de Mediafax.

Ce s-ar schimba

Avansul de 5% este deja cerut la finanțările mai mici din program. Propunerea extinde acest avans și la segmentul de finanțare de 70.001–140.000 de euro, dar numai pentru tinerii de până la 35 de ani.

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Inițiatorii spun că măsura nu presupune costuri directe pentru bugetul de stat.

„Măsura reduce bariera de acces la o locuință proprie pentru segmentul tinerilor, prin diminuarea sumei necesare cu titlu de avans inițial”, a declarat în plen senatoarea PSD Daniela Mihai. Ea a mai spus că inițiativa ar trebui să reducă și presiunea pe piața chiriilor.

Ce înseamnă la Sibiu

Pentru o locuință finanțată cu 140.000 de euro, un avans de 5% înseamnă 7.000 de euro.

Scăderea avansului la „Noua Casă” a fost discutată încă din vară: avansul la „Noua Casă” ar putea scădea la 5 la sută. Propunerea ajunge la vot într-un moment în care piața imobiliară din Sibiu e dominată de incertitudine, iar cursul euro frânează tranzacțiile.

Ce mai promite programul de guvernare

PSD a prevăzut în programul de guvernare 2026–2028 un mecanism de finanțare din fonduri europene pentru construirea și modernizarea locuințelor sociale. Programul mai include un cadru legal pentru cooperative de locuire și parteneriate public-private, cu un program-pilot în cel puțin trei municipii, pentru tineri, familii cu copii și lucrători cu venituri medii.

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