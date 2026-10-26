Pe scurt:
Controlul rutier a avut loc la ora 04:30, pe o stradă din Sibiu. Rezultatul alcoolscopului a fost urmat de recoltarea probelor biologice, iar cercetările continuă.
O femeie de 30 de ani, din Sibiu, a fost oprită pentru control de polițiștii rutieri în timp ce conducea un autoturism pe strada Cimitirului din municipiu, potrivit IPJ Sibiu.
Controlul a avut loc duminică, 25 octombrie 2026, în jurul orei 04:30. Atunci, polițiștii au testat șoferița cu aparatul alcoolscop. Rezultatul a indicat o valoare de 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat.
În urma testării, femeia a fost însoțită la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.
Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre șoferi prinși băuți la volan în județul Sibiu, unul dintre aceștia fiind implicat și într-un accident.
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