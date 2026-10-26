Pe scurt: Un autoturism cu remorcă, o autoutilitară și un AIXAM au fost oprite de polițiști pe DJ 106, în Mediaș și în Sibiu. Verificările s-au încheiat cu câte un dosar penal în fiecare caz.

Trei cazuri de conducere fără permis corespunzător sau fără drept de a conduce au fost constatate în județul Sibiu, vineri, 23 octombrie, și sâmbătă, 24 octombrie 2026.

Potrivit IPJ Sibiu, în fiecare caz a fost deschis un dosar penal pentru conducere fără permis.

Primul șofer a fost oprit vineri, 23 octombrie , în jurul orei 10:00, pe DJ 106. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Agnita au verificat un ansamblu format dintr-un autoturism și o remorcă, la volanul căruia se afla un bărbat de 36 de ani, din Mediaș.

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În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că bărbatul nu deținea permis corespunzător categoriei de vehicule conduse.

Sâmbătă, 24 octombrie, în jurul orei 15:40, polițiștii rutieri au oprit o autoutilitară pe strada Piața Andrei Șaguna din municipiul Mediaș. Șoferul era un bărbat de 40 de ani, din județul Dolj, care avea dreptul de a conduce suspendat.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre două dosare penale deschise într-o singură seară, după ce tineri au fost prinși la volan fără drept de conducere.

Tot sâmbătă, 24 octombrie, în jurul orei 20:30, polițiștii Biroului Rutier au oprit un vehicul de tip AIXAM pe strada Transilvaniei din municipiul Sibiu. Acesta era condus de un tânăr de 16 ani, domiciliat în Săliște.

Verificările făcute de polițiști au arătat că adolescentul nu deținea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

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