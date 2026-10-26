Pe scurt: Înainte de a rămâne însărcinată, femeia spune că auzise de multe ori că nu se poate. Scrisoarea sa păstrează răspunsul medicului, emoția primului ecograf și povestea nașterii Marei.

O femeie diagnosticată cu amiotrofie musculară spinală (SMA) tip 2 și scolioză avansată, neoperată, a transmis o scrisoare de recunoștință medicului care i-a urmărit sarcina la Sibiu. Mărturia adresată doamnei dr. Popa Nicoleta-Lucica, medic primar obstetrică-ginecologie în cadrul Secției Clinice Obstetrică-Ginecologie II, a fost publicată de Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu.

În scrisoare, femeia povestește că dorința de a avea un copil era însoțită de multe temeri, întrucât diagnosticele sale făceau din sarcină o provocare medicală complexă. Înainte de întâlnirea cu medicul sibian, spune că auzise de multe ori că nu se poate și că ar trebui să caute soluții în altă parte.

Când a ajuns în cabinet, a întrebat-o pe doctoriță dacă îi va fi alături în cazul în care va rămâne însărcinată. Răspunsul primit este unul dintre momentele pe care le evocă în scrisoare: „Ești foarte bine pregătită, iar dacă Dumnezeu așa va vrea, eu nu pot decât să îți fiu alături!”

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„După atâtea uși închise, mi-ați oferit curajul de a spera din nou. Nu mi-ați promis că va fi ușor, dar mi-ați arătat că nu trebuie să pornesc singură la drum”, scrie mama.

Testul pozitiv din 4 iunie 2023 a fost urmat de luni de monitorizare

Pe 4 iunie 2023, testul de sarcină i-a arătat cele două linii roz. Două zile mai târziu, femeia a sunat-o pe doctoriță pentru a-i da vestea.

A urmat primul ecograf, un alt moment rămas în amintirea sa. În scrisoare, mama evocă imaginea de pe ecran și cuvintele medicului: „Uite-l, uite-l. Se vede! E aici!”

Au urmat luni cu emoții, controale dese, griji și necunoscute. Femeia subliniază că sarcina a presupus atenție și o monitorizare deosebită și îi mulțumește medicului pentru fiecare consultație, pentru explicații și pentru îndrumarea primită.

La 37 de săptămâni, Mara a venit pe lume. Potrivit mărturiei mamei, fetița era sănătoasă și cântărea 2,5 kilograme.

„Vă mulțumesc că, dincolo de diagnosticul meu, ați văzut femeia care își dorea să devină mamă. Vă mulțumesc că ați ascultat povestea mea, că mi-ați oferit sprijin și că ați contribuit la transformarea celui mai mare vis al meu în realitate”, scrie femeia.

Pentru ea, relația cu medicul a însemnat și încredințarea uneia dintre cele mai mari speranțe ale sale. În scrisoare, spune că sprijinul primit va avea întotdeauna o însemnătate aparte, chiar dacă, în activitatea unui medic, se adună numeroase paciente, povești și responsabilități.

Mama mai scrie că, atunci când Mara va crește și o va întreba cum a început povestea ei, îi va vorbi despre testul de sarcină, rugăciunile și emoțiile care i-au însoțit venirea pe lume. „Îi voi povesti și despre dumneavoastră. Despre medicul care, atunci când drumul părea atât de greu, a ales să îmi fie alături.”

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