Paradox la Sibiu: peste 500 de victime au refuzat ca agresorii să poarte brățară electronică

Monitorizarea electronică a agresorilor, una dintre măsurile prin care pot fi protejate victimele violenței domestice, a fost refuzată în sute de situații în județul Sibiu. În primele nouă luni ale anului 2026, Poliția a înregistrat 538 de situații în care victimele nu au acceptat aplicarea acestei măsuri. În același interval, sistemul electronic de supraveghere a generat 539 de alerte.

Datele sunt cuprinse în raportul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu privind combaterea violenței domestice, întocmit pentru ședința Colegiului Prefectural din 27 octombrie.

Monitorizarea electronică, aplicată în 73 de situații

Conform documentului, în primele nouă luni ale anului au fost emise 73 de instrumente de protecție în cadrul cărora s-a aplicat măsura supravegherii electronice. Dintre acestea, 49 au fost ordine de protecție provizorii, emise de polițiști, iar 24 au fost ordine de protecție emise de instanțele judecătorești.

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„În 538 situații victimele au refuzat «obligarea agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere»”, precizează IPJ Sibiu în raport.

Documentul nu explică motivele acestor refuzuri și nici nu stabilește câte persoane distincte sunt reprezentate de cele 538 de situații.

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Dispozitivul electronic este purtat de agresor și face parte dintr-un sistem care permite verificarea respectării restricțiilor de apropiere stabilite prin măsurile de protecție.

Un alt caz relatat în noiembrie 2025 arată cum a fost aplicată măsura: după sesizările unei femei din Sibiu privind presupuse acte de hărțuire și violare de domiciliu comise de fostul concubin, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu și au dispus monitorizarea electronică a bărbatului.

Fotografie generată cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Sute de alerte generate de sistem

În perioada analizată, sistemul de monitorizare electronică a generat 539 de alerte.

Dintre acestea, 167 au fost alerte de apropiere, 369 au fost alerte de defecțiune, iar trei au vizat apropierea de frontieră.

Aceste cifre nu înseamnă automat că au fost comise 167 de infracțiuni. Raportul prezintă numărul alertelor generate, fără să precizeze câte au fost confirmate ca încălcări ale măsurilor de protecție.

Ce spune conducerea Poliției Sibiu despre monitorizarea agresorilor

Într-un interviu publicat de Ora de Sibiu la 23 septembrie 2026, comisarul-șef Cristian Stănciulescu, adjunct al IPJ Sibiu, explica rolul acestui sistem în protejarea persoanelor amenințate.

„Prin implementarea sistemului de monitorizare electronică, care există și la nivelul IPJ Sibiu, putem monitoriza atât persoana supravegheată, cât și victima prin acel dispozitiv, astfel încât să putem oferi o protecție suplimentară victimei în cazul în care se încalcă ordinul de protecție.”

Ofițerul preciza că polițiștii analizează fiecare situație în parte, în funcție de riscul identificat.

„Noi evaluăm de la caz la caz dacă există un risc iminent pentru viața, integritatea sau libertatea victimelor. Dacă sunt îndeplinite condițiile, se emite ordinul de protecție provizoriu”, declara Cristian Stănciulescu.

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Refuzurile, o problemă care necesită explicații

Raportul IPJ Sibiu arată că în primele nouă luni ale anului au fost înregistrate 2.086 de intervenții la cazuri de violență domestică. În 627 de situații, evaluarea a indicat existența unui risc iminent.

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Într-o singură zi din martie 2026, polițiștii au intervenit la zece sesizări de violență domestică și au emis patru ordine de protecție provizorii. Într-un alt caz, victima a refuzat emiterea ordinului, potrivit bilanțului comunicat atunci de IPJ Sibiu. Este vorba despre refuzul ordinului de protecție, o situație diferită de refuzul monitorizării electronice.

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Numărul ridicat al refuzurilor privind monitorizarea electronică ridică întrebări despre motivele pentru care victimele aleg să nu solicite sau să nu accepte această măsură.

Deocamdată, documentul nu oferă o explicație și nici nu arată câte dintre refuzuri au fost urmate de noi incidente.

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