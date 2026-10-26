Pe scurt: De la 6 noiembrie, șoferii din Sibiu care își iau sau își reînnoiesc permisul vor fi evaluați după noi norme medicale. Examenul de vedere devine evaluare de specialitate, iar persoanele cu dependență de alcool pot obține permisul după abstinență și remisiune confirmată medical.

Șoferii din județul Sibiu care își iau sau își reînnoiesc permisul de conducere vor fi evaluați după reguli medicale noi începând cu 6 noiembrie. Ministerul Sănătății a modificat normele prin Ordinul nr. 1.829/2026, publicat în Monitorul Oficial pe 22 octombrie, iar cea mai importantă schimbare este că un diagnostic nu mai duce automat la pierderea permisului.

Medicul va evalua cât de mult afectează boala siguranța la volan. În unele cazuri, permisul poate fi păstrat cu aviz de specialitate și controale periodice, potrivit Mediafax, care citează juridice.ro. Noile reguli aplică Directiva (UE) 2025/2205, care a înlocuit vechea directivă europeană privind permisele de conducere.

Ordinul modifică doar capitolele despre vedere, tulburări mintale, alcool, droguri și medicamente. Celelalte criterii medicale rămân neschimbate.

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Ce înseamnă pentru sibienii care își fac dosarul de permis

Fișa medicală face parte din dosarul pe care sibienii îl depun la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu, atât la obținerea primului permis, cât și la preschimbare. Cei care trec prin examenul medical după 6 noiembrie vor fi evaluați după noile criterii.

Schimbarea îi privește mai ales pe șoferii cu probleme de vedere, cu afecțiuni psihice, cu antecedente legate de alcool sau pe cei care urmează tratamente cu medicamente care pot afecta condusul.

Examenul de vedere devine evaluare de specialitate

Pe lângă acuitatea vizuală și câmpul vizual, medicul va verifica sensibilitatea la lumină puternică și la contrast, vederea în lumină slabă, vederea dublă (diplopia) și alte afecțiuni ale ochilor care contează la volan. Normele clarifică și condițiile pentru persoanele care și-au pierdut vederea la un ochi.

Pentru grupa 1, din care fac parte autoturismele și motocicletele, permisul poate fi eliberat sau reînnoit în cazuri excepționale chiar dacă cerințele de acuitate sau de câmp vizual nu sunt îndeplinite. Condiția este un aviz medical de specialitate care să arate că deficiența nu pune în pericol siguranța rutieră.

Tulburări psihice: evaluare în loc de excludere automată

Vechile norme vorbeau despre „retard psihic sever”. Noul text renunță la această formulare și se referă la tulburări mintale grave sau la tulburări grave ori persistente ale judecății, comportamentului și adaptabilității.

În aceste cazuri, permisul nu se eliberează și nu se reînnoiește. Excepția apare atunci când medicul specialist curant dă aviz favorabil, iar persoana face controale periodice stabilite individual.

Alcool: permis după abstinență și remisiune confirmată

Regula veche îi viza pe cei cu dependență de alcool sau incapabili să renunțe la băutură atunci când conduc. Acum, persoanele cu dependență sau cu alte tulburări legate de consumul de alcool își pot obține ori reînnoi permisul după o perioadă de abstinență și o remisiune confirmată medical. Ulterior, ele intră într-un program de monitorizare stabilit de medicul curant.

Măsura nu schimbă regimul sancțiunilor pentru condusul sub influența alcoolului. Pentru cei cărora li s-a suspendat permisul, Poliția Sibiu a explicat procedura de reducere a perioadei de suspendare.

Reguli mai stricte pentru medicamente

Permisul nu se eliberează persoanelor dependente de substanțe psihotrope. Nu îl primesc nici cei care consumă substanțe psihotrope sau medicamente care afectează ori pot afecta capacitatea de a conduce în siguranță.

Vechea formulare vorbea doar despre abuz și consum regulat. Astfel, și pacienții aflați sub tratament legal pot ajunge la o evaluare medicală pe acest criteriu.

Șoferii de camioane și autobuze

Pentru grupa 2, adică șoferii de camioane și autobuze, regulile rămân mai severe, din cauza riscurilor suplimentare legate de aceste vehicule.

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