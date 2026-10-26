Pe scurt: La munte, stratul de zăpadă poate ajunge la 15 centimetri, în timp ce sudul Transilvaniei va avea parte de vânt intensificat. În sud-est, unele județe vor fi vizate atât de ploi abundente, cât și de rafale puternice.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare de vreme rea, valabilă de luni, 26 octombrie 2026, ora 10:00, până miercuri, 28 octombrie 2026, ora 12:00.

Sunt anunțate ploi moderate, precipitații mixte și depuneri de zăpadă la munte, precum și intensificări ale vântului, potrivit Mediafax.

Mai multe județe din sud-estul țării vor fi vizate și de atenționări cod galben de ploi și vânt, cu intervale de valabilitate care se suprapun parțial.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

La munte se va depune zăpadă, iar vântul se intensifică și în sudul Transilvaniei

Luni, 26 octombrie 2026, în zonele montane sunt așteptate precipitații moderate, iar izolat cantitățile de apă pot ajunge la 10–20 de litri pe metru pătrat. La altitudini de peste 1.500 de metri vor predomina treptat lapovița și ninsoarea. Se va depune un strat de zăpadă de 5–8 centimetri, care poate ajunge la 10–15 centimetri în nordul Carpaților Orientali și în Carpații Meridionali.

Marți, 27 octombrie 2026, ploile vor fi moderate cantitativ în sudul și estul țării, precum și în zona Carpaților de Curbură. Cantitățile de apă vor fi de 10–15 l/mp și, izolat, pot depăși 20–30 l/mp. La peste 1.700 de metri altitudine, în special în Carpații Meridionali, vor continua temporar lapovița și ninsoarea, cu depunerea unui nou strat de zăpadă, în general de 3–5 centimetri.

Vântul va avea intensificări temporare luni, 26 octombrie 2026, îndeosebi în vestul și sudul Olteniei și în sudul Transilvaniei. Marți, 27 octombrie 2026, rafalele vor afecta sudul și centrul Moldovei, jumătatea de est a Munteniei și Dobrogea. Vitezele vor fi, în general, de 40–50 km/h, iar pe crestele montane pot depăși 60–70 km/h.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, și despre un alt episod cu ploi, rafale puternice și grindină în România.

Codurile galbene de ploi și vânt vizează județe din sud-estul țării

ANM a emis un cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabil de marți, 27 octombrie 2026, ora 10:00, până miercuri, 28 octombrie 2026, ora 12:00. Sunt vizate județele Tulcea, Constanța, Călărași, Ialomița și Giurgiu. Cantitățile de apă vor ajunge la 20–30 l/mp, iar izolat pot atinge 40 l/mp, în intervale scurte de timp sau prin acumulare.

O a doua atenționare, de cod galben de vânt, este valabilă de marți, 27 octombrie 2026, ora 16:00, până miercuri, 28 octombrie 2026, ora 10:00. În județele Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași, vântul va sufla cu viteze de 50–70 km/h.

Comentarii