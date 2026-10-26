Preot din Sibiu în fruntea unei organizații europene importante: Emanuel-Pavel Tăvală, ales președinte la Copenhaga

Pe scurt: Organizația condusă de preotul sibian reunește universitari care studiază raporturile dintre state și cultele religioase din Europa. Printre direcțiile avute în vedere se află atragerea tinerilor cercetători și o prezență mai bună în mediul universitar și online.

Părintele Emanuel-Pavel Tăvală, consilier cultural al Arhiepiscopiei Sibiului și lector universitar la Facultatea de Drept a Universității „Lucian Blaga”, a fost ales sâmbătă, 24 octombrie 2026, președinte al Consorțiului European pentru Cercetarea Relațiilor dintre Biserică și Stat, potrivit AGERPRES.

Alegerea s-a desfășurat în cadrul Adunării Generale a organizației, la Copenhaga. Preotul român a obținut majoritatea voturilor membrilor, conform informațiilor transmise luni, 26 octombrie 2026, de Agenția Basilica a Patriarhiei Române.

Printre direcțiile avute în vedere se numără promovarea mai eficientă a activităților consorțiului în mediul online și în spațiul universitar european. Organizația urmărește, de asemenea, atragerea tinerilor cercetători.

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Consorțiul studiază relațiile dintre state și cultele religioase din Europa

Consorțiul European pentru Cercetarea Relațiilor dintre Biserică și Stat a fost înființat oficial la 12 decembrie 1989. Cooperarea dintre specialiștii din acest domeniu începuse însă încă din 1978.

Organizația reunește profesori universitari interesați de relațiile dintre state și cultele religioase din Europa. Cercetările abordează aceste raporturi din perspectivă istorică, politică și, în special, juridică.

Consorțiul organizează reuniuni anuale dedicate raporturilor dintre Biserică și Stat, în cadrul cărora membrii prezintă studii și rapoarte naționale. Concluziile întâlnirilor pot contribui la fundamentarea unor viitoare reglementări legislative.

Activitatea editorială include revista „Jurnalul european pentru cercetarea relației dintre Biserică și Stat” și volumul „Statul și Biserica în Uniunea Europeană”, tradus în mai multe limbi. În colaborare cu instituții de cercetare din Strasbourg, consorțiul a realizat și o bază de date bibliografică privind dreptul și religia în 27 de țări europene.

Emanuel-Pavel Tăvală a urmat studii doctorale în Elveția, Germania și la Sibiu

În 2009, Emanuel-Pavel Tăvală și-a finalizat cercetarea doctorală dedicată diasporei românești din Europa Occidentală. Pregătirea sa academică include și studii doctorale de drept canonic și religios comparat la universitățile din Berna, Elveția, și Trier, Germania, precum și un doctorat în drept la Universitatea din Sibiu.

Pe lângă activitatea universitară și funcția de consilier cultural al Arhiepiscopiei Sibiului, clericul este parohul Bisericii „Trei Stejari 1” din Sibiu.

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