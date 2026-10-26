Platforma online de plăți a Primăriei Cisnădie este în continuare nefuncțională în urma atacului cibernetic raportat săptămâna trecută. Alte instituții din județ susțin că nu au fost vizate sau că folosesc sisteme de protecție dedicate.

Primăria Cisnădie: Plățile online proprii, blocate în continuare

Locuitorii din oraș nu își pot achita nici la acest moment taxele și impozitele locale prin intermediul portalului web al instituției. Deficiențele au fost anunțate joi, 22 octombrie, când administrația locală a confirmat sistarea serviciului, ca urmare a unui atac cibernetic raportat la nivel internațional.

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Deși sistemul propriu rămâne indisponibil, localnicii își pot achita în continuare obligațiile fiscale prin intermediul platformei naționale ghiseul.ro.

Situația în celelalte instituții: Prefectura și Primăria Sibiu nu sunt afectate

În urma incidentului, au fost solicitate informații de la principalele instituții publice din Sibiu privind securitatea platformelor proprii. Prefectura Județului Sibiu a precizat că infrastructura sa digitală funcționează în parametri normali, iar asta fiindcă site-ul este gestionat de MAI, în sistem închis.

La rândul lor, reprezentanții Primăriei Municipiului Sibiu au explicat că alerta națională transmisă de autorități nu a vizat serviciile digitale ale municipalității.

„Alerta de securitate critică transmisă recent de către Centrul Național Cyberint ce vizează vulnerabilități majore identificate global sub codurile PHP2Shell, care afectează limbajul de programare PHP și pot permite executarea de cod de la distanță, nu a afectat platformele Primăriei Sibiu. Continuăm să monitorizăm toate fluxurile de informații oferite de Centrul Național Cyberint și să aplicăm măsuri de protecție cibernetică. Cele 20 de platforme web ale municipalității sunt monitorizate constant prin instrumente de diagnosticare preventive”, a precizat Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Până la momentul publicării acestei știri, Consiliul Județean Sibiu nu a furnizat încă un răspuns cu privire la starea sistemelor sale informatice.

Sistarea serviciilor din instituțiile din România, dar și din alte țări, vine în contextul unei alerte cibernetice de amploare globală. Miercurea trecută, echipa care dezvoltă PHP — limbajul de programare pe care funcționează milioane de site-uri la nivel mondial, inclusiv cele construite pe platforma WordPress, a lansat de urgență actualizări pentru două breșe critice de securitate, cunoscute sub numele „PHP2Shell”.

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