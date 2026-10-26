Proiectul „Cultura responsabilității” la final: albumul mini-taberei de la Cârțișoara, lansat marți în fața comunității

Asociația de părinți „Prichindeii Caragiale” anunță finalizarea celei de-a treia ediții a proiectului „Cultura responsabilității”, o inițiativă de succes dedicată dezvoltării personale a tinerilor din județul Sibiu. Proiectul s-a derulat cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Sibiu, fiind cofinanțat prin Agenda Culturală 2026.

După succesul mini-taberei gratuite organizate în această vară la Cârțișoara, unde 24 de elevi ai Școlilor Gimnaziale „Ion Luca Caragiale” Sibiu și Racovița au învățat ce înseamnă respectul față de natură și comunitate, proiectul își deschide porțile pentru evenimentul de încheiere.

Marți, 27 octombrie, are loc cea de-a doua activitate majoră din calendarul proiectului: lansarea oficială a albumului taberei. Acest volum special reunește instantanee, dar mai ales gândurile, emoțiile și reflecțiile scrise ale copiilor care au luat parte la atelierele din iulie.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

„Cultura responsabilității” a demonstrat și în acest an că educația non-formală este esențială pentru formarea caracterului tinerilor. Prin activitățile practice, jocurile de echipă și timpul petrecut în natură, elevii au deprins valori legate de un stil de viață sustenabil și implicare civică. Lansarea albumului reprezintă oglinda acestei experiențe, oferind participanților ocazia de a vedea tabăra prin ochii celor mici.

Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” Sibiu, Școala Gimnazială Racovița și Asociația Centrul Cultural Misionar „Gheorghe Lazăr” Avrig, consolidând o rețea de sprijin dedicată alternativelor educaționale de calitate din regiune.

Prin această a treia ediție, organizatorii își reafirmă angajamentul de a oferi comunității programe accesibile, adaptate nevoilor actuale de dezvoltare ale noii generații.

Comentarii