Pe scurt: Doctorul Victoria Văleanu este invitata principală a întâlnirii din Sala Hera. Screeningul și controalele periodice se numără printre temele pe care medicii le vor explica publicului.

Cinci medici vor participa la Sibiu la cea de-a patra ediție a proiectului Level Up, dedicată prevenției cancerului, cu accent pe cancerul de sân și importanța diagnosticului precoce.

Întâlnirea va avea loc joi, 29 octombrie 2026, de la ora 18:00, în Sala Hera a Hotelului Ramada din Sibiu. Specialiștii vor oferi informații și recomandări privind prevenția și protejarea sănătății.

Invitata principală este doctorul Victoria Văleanu, alături de alte patru doamne doctor. Acestea vor aborda prevenția bolilor oncologice, importanța screeningului și efectuarea controalelor medicale periodice.

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O altă temă a discuțiilor va fi identificarea timpurie a afecțiunilor care, depistate la timp, pot beneficia de intervenții medicale adecvate. Organizația Municipală PSD Sibiu susține inițiativa și încurajează informarea despre prevenție și grija față de propria sănătate.

„În spatele fiecărui diagnostic se află un om, o familie și o poveste. De aceea, este important să vorbim deschis despre prevenție, să încurajăm controalele medicale și să oferim oamenilor acces la informații corecte, prezentate de specialiști. Un control efectuat la timp poate schimba un destin, iar educația pentru sănătate trebuie să fie o preocupare constantă a întregii comunități”, a transmis Organizația Municipală PSD Sibiu.

Level Up a avut până acum trei ediții, în cadrul cărora au fost abordate educația financiară, dependențele și adicțiile, precum și administrația publică.

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▶ Vezi pagina acestui video: PSD Sibiu susține prevenția și educația pentru sănătate: cancerul, abordat în cea de-a 4-a ediție a proiectului Level Up — VIDEO

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