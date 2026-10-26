Răsturnare pe cerul Transilvaniei: Aeroportul Brașov a depășit Sibiul în sezonul de vară, deși funcționează cu un buget mai mic

Aeroportul Internațional Brașov a reconfigurat ierarhia aerogărilor din Transilvania în sezonul estival, reușind să depășească pentru prima dată Aeroportul Internațional Sibiu în privința numărului de pasageri procesați. Deși Sibiul păstrează un avans strâns la nivelul primelor nouă luni, ritmul de creștere al cel mai tânăr aeroport al țării pune o presiune tot mai mare pe activitatea aerogării sibiene.

Brașovul a depășit Sibiul în sezonul estival

Aeroportul din Brașov a înregistrat în trimestrul al treilea din 2026, respectiv în perioada iulie – septembrie, un volum de 192.058 de pasageri, menținându-se pe poziția a opta la nivel național, potrivit unui anunț făcut de președintele Consiliului Județean (CJ) Brașov, Adrian Veștea. În același interval, Aeroportul Internațional Sibiu a raportat 160.379 de pasageri îmbarcați și debarcați, aerogara sibiană fiind depășită pentru prima dată de cea din județul vecin.

Totuși, la nivelul primelor nouă luni din 2026, Sibiul își păstrează un ușor avantaj, înregistrând un total de 483.378 de pasageri, în timp ce Brașovul a atins 464.248 de pasageri, ecartul dintre cele două aeroporturi devenind astfel minim.

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Sursa: Facebook/Aeroportul Internațional Brașov

Sibiul anticipa un an mai dificil încă din primăvară, când conducerea aeroportului a estimat o scădere a traficului pentru întreg anul 2026 la 318.702 pasageri îmbarcați, față de 351.683 în 2025. Cauzele principale invocate în nota de fundamentare a bugetului au fost reducerea operațiunilor Wizz Air și suspendarea zborurilor Lufthansa către München. Cu toate acestea, așteptările au fost deja depășite.

Raportul de forțe s-a schimbat radical față de anul 2025, când Sibiul domina clar clasamentul regional. Anul trecut, prin Aeroportul Sibiu au trecut 694.805 pasageri, ceea ce i-a adus locul al șaselea la nivel național, în timp ce Brașovul se afla pe locul al zecelea, cu 337.353 de pasageri.

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Ce bugete au cele două aerogări

La capitolul financiar, Aeroportul Sibiu operează cu un buget considerabil mai mare, având aprobate pentru acest an cheltuieli totale de 59,19 milioane lei, față de 38,82 milioane lei în cazul Aeroportului Brașov. Această diferență de peste 20 de milioane de lei reflectă o infrastructură mai extinsă la Sibiu, având în vedere noul terminal, și cheltuieli fixe de funcționare mai ridicate. Ceea ce le diferențiază însă în mod esențial este sursa din care provin acești bani și modul în care arată bilanțul la final de an.

Aeroportul din Brașov funcționează pe un buget perfect echilibrat pe hârtie, însă depinde într-o proporție uriașă de banii alocați de Consiliul Județean. Din cele 38,82 milioane de lei pe care le cheltuiește în 2026, peste 24 de milioane de lei provin direct din subvenții și compensații din fonduri publice pentru acoperirea costurilor de operare și achiziția de echipamente. În schimb, Aeroportul din Sibiu își generează singur o parte mult mai mare din venituri, prin taxe pe servicii aeroportuare și chirii.

Unde poți zbura din Sibiu și unde din Brașov

În ceea ce privește harta rutelor, Brașovul devansează clar Sibiul la numărul de destinații regulate. Concret, din Brașov sunt disponibile 15 destinații, iar din Sibiu doar 8.

De la Sibiu, compania Wizz Air operează în 2026 7 destinații, respectiv Dortmund, Karlsruhe Baden-Baden, Londra Luton, Madrid, Memmingen, Nürnberg și Roma. Oferta sibiană este completată de Austrian Airlines cu zboruri spre Viena, aceasta fiind singura legătură directă cu o companie aeriană tradițională dintre cele două aeroporturi. În plus, pe timpul verii, de la Sibiu au plecat curse charter spre Antalya, Creta, Hurghada, Larnaca, Monastir și Palma de Mallorca.

De cealaltă parte, Brașovul dispune de o rețea anunțată de Wizz Air ce include 15 destinații: Barcelona, Budapesta, Chișinău, Dortmund, Karlsruhe Baden-Baden, Katowice, Londra Luton, Madrid, Memmingen, Milano, Napoli, Nürnberg, Roma, Valencia și Varșovia, unele dintre acestea urmând să debuteze în lunile noiembrie și decembrie. De asemenea, pe tabela aeroportului brașovean apar curse spre Hurghada și Monastir.

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