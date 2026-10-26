Se pregătește startul forajului la tunelul Poiana: a fost marcat locul de pornire / foto

Pe scurt: Capul de foraj cântărește 131 de tone, iar utilajul va fi configurat la un diametru final de 12,5 metri. Tunelul Poiana va fi primul tunel de autostradă din România săpat cu această tehnologie.

Locul de unde va porni prima „cârtiță” pentru tunelul Poiana a fost marcat la portalul viitorului tunel de pe Autostrada A1 Sibiu–Pitești.

Imaginile publicate duminică, 25 octombrie 2026, pe forumul PeUndeMerg.ro al Asociației Pro Infrastructură arată zona de lansare și capul utilajului de foraj, potrivit Economica.net.

Fotografiile de la nivelul solului au fost postate duminică seara de utilizatorul „Dorum”, după ce transportul componentelor utilajului de la Călărași către portalul tunelului începuse în săptămâna 19–25 octombrie 2026.

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Utilajul va fi adus pe șantier în peste 100 de transporturi agabaritice

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, anunța în seara de 22 octombrie 2026 că prima componentă a mașinii de forat tuneluri, numită TBM, ajunsese la Poiana. Capul de foraj, cu un diametru de 6 metri și o greutate de 131 de tone, plecase din Călărași în seara de 20 octombrie 2026.

Componenta a fost transportată pe amplasamentul de pe secțiunea 3 Cornetu–Tigveni, unde utilajul urmează să fie asamblat și pregătit pentru lansare. Celelalte piese vor sosi pe rând, în peste 100 de transporturi agabaritice, iar scutul de foraj va fi configurat la diametrul final de 12,5 metri, a explicat șeful CNAIR.

Ora de Sibiu a scris în octombrie 2026 despre sosirea capului de foraj pe șantierul tunelului Poiana, cel mai lung tunel de pe Autostrada A1 Sibiu–Pitești.

„Odată asamblat, TBM-ul va începe forarea tunelului Poiana (1.780 m), primul tunel de autostradă din România executat cu această tehnologie”, a precizat Cristian Pistol.

Lucrările pe secțiunea Cornetu–Tigveni au ajuns la 18,89%

Stadiul fizic al lucrărilor pe secțiunea 3 Cornetu–Tigveni ajunsese la 18,89%, potrivit informațiilor transmise de directorul general al CNAIR la 6 octombrie 2026.

În septembrie 2026, constructorul italian WeBuild începuse asfaltarea unui tronson experimental al secțiunii. Cristian Pistol menționa că se lucra pe aproximativ 30% din șantier, la tunelul Poiana, la 14 structuri — poduri și viaducte — și la terasamente.

Secțiunea Cornetu–Tigveni are o lungime de 37,4 kilometri și este construită de asocierea Astaldi/WeBuild–Tancrad. Contractul a fost semnat în august 2022.

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