Pe scurt: Acoperișul cantinei liceului Terezianum din Sibiu urmează să fie reabilitat cu aproape un milion de lei. Proiectul intră la vot în Consiliul Local.

Acoperișul cantinei Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară Terezianum va fi reabilitat. Consilierii locali vor aproba joi proiectul.

Consiliul Local Sibiu va dezbate joi, 29 octombrie 2026, de la ora 14:00, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările de realizare a acoperișului la cantina Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară Terezianum.

Investiția propusă are o valoare totală de 947.441 lei, inclusiv TVA, sumă ce va fi asigurată din bugetul local. Din aceasta, lucrările de construcții-montaj sunt estimate la 621.357 lei cu TVA.

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Potrivit raportului de specialitate, acoperișul actual se află într-o stare tehnică precară, fiind alcătuit dintr-o terasă din beton armat cu învelitoare hidroizolantă bituminoasă, peste care s-au făcut reparații succesive. Principalele probleme sunt infiltrațiile de apă și pierderile de căldură, care afectează funcționarea cantinei și confortul elevilor. Prin proiectul propus, se urmărește refacerea completă a sistemului de acoperiș și asigurarea unei protecții eficiente împotriva intemperiilor.

„Proiectul are ca scop reabilitarea acoperișului corpului C5, Pavilion II – Cantină, în vederea etanșeității construcției la apele pluviale, îmbunătățirii protecției termice și asigurării unor condiții corespunzătoare de exploatare a clădirii. Intervenția este necesară având în vedere starea tehnică slabă a acoperișului existent”, se arată în proiectul de hotărâre.

Ce lucrări se fac

Intervenția presupune decopertarea completă a straturilor existente ale acoperișului până la placa din beton armat, inclusiv îndepărtarea șorțurilor de atic. Suportul va fi reparat și pregătit pentru noul sistem, care va cuprinde membrană de difuzie, barieră de vapori, termoizolație din polistiren expandat cu grosimea de 20 cm, șapă de ciment armată cu plasă sudată și hidroizolație cu membrane bituminoase termosudabile, inclusiv membrană cu finisaj din ardezie.

La accesul principal al cantinei va fi montată o pergolă din profile de aluminiu cu lamele reglabile, iar la accesele secundare și la ieșirea de evacuare din sala de mese vor fi instalate copertine din sticlă securizată. Sistemul de evacuare a apelor pluviale va fi refăcut, iar la nivelul aticelor se vor monta noi învelitori și protecții. Toate lucrările sunt proiectate pentru a respecta cerințele de calitate privind rezistența, stabilitatea, siguranța la incendiu, igiena și izolarea termică și hidrofugă.

Investiția este necesară pentru prevenirea infiltrațiilor și asigurarea unor condiții optime de exploatare a spațiilor cantinei școlare, protejând astfel construcția și îmbunătățind confortul elevilor și personalului.

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