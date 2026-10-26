Pe scurt: Doar 11,9% dintre piloții chestionați au încredere în modul în care companiile gestionează sesizările privind oboseala. Asociația care îi reprezintă cere reguli mai stricte și raportări fără riscul unor sancțiuni.

Trei din patru piloți europeni participanți la un sondaj au declarat că au avut cel puțin un episod de microsomn în cockpit în cele patru săptămâni anterioare cercetării.

Rezultatele au fost publicate luni, 26 octombrie 2026, de The Guardian, pe baza unui studiu al European Cockpit Association (ECA), organizația care reprezintă piloții europeni, potrivit Mediafax.

Cercetarea, desfășurată în august, indică probleme legate de oboseala acumulată, programul neregulat și presiunile pentru prelungirea orelor de lucru în aviația comercială.

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Aproximativ 75% dintre respondenți au spus că au experimentat cel puțin un episod de microsomn în timpul operării unei aeronave. Microsomnul este un episod foarte scurt și involuntar de somn, în care persoana își pierde temporar starea de vigilență. În aviație, acesta poate afecta capacitatea de reacție și luarea deciziilor, în special în situații neprevăzute.

Mai mult de o treime dintre piloții chestionați consideră că perioadele de odihnă nu sunt suficiente pentru a preveni acumularea oboselii. Jumătate au recunoscut că, în cele trei luni anterioare sondajului, au operat cel puțin un zbor deși considerau că ar fi trebuit să se declare inapți din cauza oboselii.

Aproape jumătate dintre piloți se tem de consecințe dacă raportează oboseala

Studiul arată că 24% dintre piloți continuă în mod obișnuit să zboare în loc să raporteze că sunt prea obosiți pentru a lucra. Alți 16,8% preferă să se declare bolnavi.

Aproape jumătate dintre respondenți se tem de consecințe negative din partea conducerii companiei dacă raportează oboseala. Doar 11,9% au încredere în sistemele prin care companiile aeriene gestionează asemenea sesizări.

Diferențele dintre țări sunt considerabile. Aproximativ 40% dintre piloții companiilor înregistrate în Spania au declarat că zboară în mod obișnuit atunci când sunt prea obosiți.

Proporția este de aproximativ o treime în Irlanda și Franța, față de unul din zece în cazul companiilor înregistrate în Regatul Unit.

Aproape 40% dintre participanți au declarat că, în luna anterioară sondajului, au folosit posibilitatea de prelungire a programului de serviciu printr-o decizie a comandantului aeronavei. Procedura este permisă în circumstanțe excepționale, însă aproximativ 70% dintre respondenți și-au exprimat îngrijorarea privind eventualele consecințe ale unui refuz.

Piloții companiilor low-cost și cei ai operatorilor care închiriază aeronave împreună cu echipajele au raportat, de asemenea, probleme în gestionarea oboselii. În cazul transportatorilor low-cost, doar 15,6% dintre respondenți consideră că angajatorul gestionează corespunzător riscurile asociate oboselii.

Asociația piloților europeni cere reguli mai stricte și raportări fără sancțiuni

Tanja Harter, președinta European Cockpit Association, a avertizat că responsabilitatea gestionării oboselii nu poate fi lăsată exclusiv în seama piloților aflați la comenzile aeronavelor.

Organizația solicită Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA) să întărească regulile privind oboseala echipajelor și să se asigure că raportarea problemelor nu atrage sancțiuni.

Ian Holder, director în cadrul companiei de consultanță pentru siguranță aviatică Baines Simmons, a precizat că studiul reflectă experiențele declarate de piloți, nu o măsurare directă a accidentelor sau incidentelor de zbor.

ECA cere autorităților europene să adopte măsuri înaintea următoarei evaluări ample și avertizează că problemele identificate nu ar trebui să rămână nerezolvate încă trei ani.

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