Sibianca Anastasia Băcilă, vicecampioană națională de seniori la patinaj viteză: ”Știu că se putea și mai bine”

La doar 16 ani, sibianca Anastasia Băcilă a cucerit medalia de argint în clasamentul general al Campionatului Național de Pantinaj Viteză Sprint Seniori OPEN, desfășurat în perioada 23–24 octombrie 2026, la Max Aicher Arena din Inzell (Germania).

Junioara legitimată la CSS – Societatea de Patinaj Sibiu a demonstrat că este deja la același nivel cu sportivele consacrate de la senioare, reușind să urce pe treapta a doua a podiumului național. Ea debutase anul trecut în concursul național de senioare, când a obținut locul 4.

Competiția de la Inzell s-a desfășurat în formatul clasic de sprint, cu două curse de 500 metri și două curse de 1000 metri, iar clasamentul final s-a stabilit prin cumularea punctajelor din cele patru curse.

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Rezultatele Anastasiei Băcilă

Proba de 2 × 500 m – Locul 3, medalie de bronz

Prima cursă: 41,19 secunde

A doua cursă: 41,43 secunde

Punctaj cumulat: 82,620 puncte

Proba de 2 × 1000 m – Locul 2, medalie de argint

Prima cursă: 1:22,54 minute

A doua cursă: 1:22,42 minute

Punctaj cumulat: 82,480 puncte

Clasament general sprint – LOCUL 2

Punctaj final: 165,100 puncte

Un moment decisiv pentru Anastasia în competiție a fost reprezentat de cele două probe de 1000 de metri, unde a ocupat locul secund. Astfel, după ce încheiase prima parte a campionatului pe poziția a treia în clasamentul provizoriu, sibianca a reușit să urce pe locul al doilea la general, devansând-o pe Raluca Ștef la o diferență de numai 0,245 puncte.

Podiumul Campionatului Național de Sprint – feminin

Mihaela Hogaș – CSM Corona Brașov – 161,045 puncte Anastasia Băcilă – CSS – Societatea de Patinaj Sibiu – 165,100 puncte Raluca Ștef – CSU Cluj-Napoca – 165,345 puncte

Sportivă pregătită de profesoara Cristina Andrei, junioara Anastasia Băcilă și-a reconfirmat a potențialul și a făcut un pas important în dezvoltarea sa.

”Concursul de senioare a fost greu, dar rezultatele au fost unele bune. Sunt destul de mulțumită, dar întotdeauna știu că se putea și mai bine. Acum ne pregătim pentru Cupele Mondiale de juniori din Canada, unde sperăm să menținem acest nivel ridicat de performanță și să obținem rezultate la fel de bune” a declarat Anatastasia Băcilă.

În paralel cu patinajul viteză, ea se ocupă la fel de conștiincios și de școală. ”În fiecare zi am două antrenamente, dar am și timp liber, în care încerc să îmi fac temele, să mă ocup de școală.”

Antrenoarea Cristina Andrei speră să își conducă în viitor eleva spre o participare la Olimpiadă. ”Performanța Anastasiei Băcilă este cu atât mai valoroasă cu cât Sibiul nu dispune de un patinoar artificial pentru pregătirea sportivilor de patinaj viteză, iar antrenamentele specifice pe gheață presupun deplasări în străinătate și eforturi financiare considerabile. Anastasia demonstrează că talentul, disciplina, continuitatea pregătirii și ambiția pot transforma o tânără sportivă într-o competitoare redutabilă chiar și la nivelul senioarelor” a spus Cristina Andrei.

Echipa CSS – Societatea de Patinaj Sibiu, formată din opt sportivi și un profesor desfășoară un stagiu de pregătire și participare competițională la Inzell.

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