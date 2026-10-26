Transylvanian Grand Prix 2026, unul dintre cele mai importante evenimente de dans sportiv din Europa, se va desfășura în acest an la Cluj-Napoca, în perioada 30 octombrie – 1 noiembrie. Deși competiția era organizată până acum la Sibiu, ediția din 2026 va avea loc la Wonderland Resort, după ce organizatorii au luat în calcul intrarea Sălii Transilvania în renovare. Lucrările nu au mai început în calendarul anticipat, pe fondul întârzierilor procedurii de achiziție.

Spre deosebire de anii precedenți, Transylvanian Grand Prix va aduce în acest an dansatorii din țară și din străinătate la Wonderland Resort, în Cluj-Napoca. Timp de trei zile, locația va găzdui competiții internaționale de anvergură, inclusiv Campionatul Mondial de Tineret Standard.

„Era deja prea târziu”

Daniela Apației Rotaru, reprezentanta Transylvanian Grand Prix 2026, a explicat că organizatorii au luat în calcul faptul că Sala Transilvania urma să intre în renovare și că informațiile privind amânarea lucrărilor au ajuns la ei prea târziu pentru a mai schimba locația evenimentului.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

„Nu am luat noi decizia. Am știut că Sala Transilvania a intrat în renovare, dar am aflat din ziar că lucrările de renovare se amână. Când am aflat, era deja prea târziu. Dacă știam mai devreme că sala nu va intra în renovare, organizam evenimentul la Sibiu. Nu știam când s-a luat decizia de a nu începe renovarea”, a declarat Daniela Apației Rotaru.

Daniela Apației Rotaru de la Transylvanian Grand Prix susține că, în condițiile în care calendarul lucrărilor de modernizare a Sălii Transilvania este incert, nu există, deocamdată, o perspectivă clară asupra momentului în care competiția ar putea fi organizată din nou la Sibiu.

Modernizarea Sălii Transilvania, întârziată de procedura de achiziție

Procedura pentru modernizarea Sălii Transilvania din Sibiu a înregistrat întârzieri, iar termenul pentru depunerea ofertelor a fost prelungit până la 7 iulie 2026.

Anunțul a fost făcut vineri, 12 iunie 2026, de Daniela Cîmpean, care a precizat că măsura a fost luată în urma interesului crescut manifestat de companiile din domeniu. Termenul inițial pentru depunerea ofertelor era 26 iunie.

Valoarea contractului depășește 50 de milioane de lei, iar proiectul vizează eficientizarea energetică a Sălii Transilvania. Investiția este finanțată din fonduri europene, prin Programul Regiunea Centru 2021–2027.

Campionatul Mondial de Tineret Standard, unul dintre punctele centrale ale evenimentului

Ediția din acest an a Transylvanian Grand Prix se va desfășura în perioada 30 octombrie – 1 noiembrie 2026, la Wonderland Resort, Cluj-Napoca.

Evenimentul va include WDSF World Championship Youth Standard, Campionatul Mondial de Tineret Standard, la care sunt așteptate perechi din peste 35 de țări, potrivit prezentării organizatorilor.

Programul va fi completat de două competiții internaționale importante: WDSF World Open Latin și WDSF World Open Standard. Printre dansatorii anunțați pentru competiție se numără și campionii mondiali Rareș Cojoc și Andreea Matei.

Pe parcursul celor trei zile, competiția va reuni sportivi de diferite vârste și niveluri de performanță, de la copii aflați la început de drum până la nume consacrate ale dansului sportiv internațional.

Citește și: Istorie scrisă la Sibiu: România, campioană mondială la dans sportiv/ video

Comentarii