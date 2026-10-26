Pe scurt: Tot mai mulți turiști pun presiune pe Sibiul și Brașovul, iar localnicii simt efectele: aglomerație, chirii mari și măsuri speciale pentru a-i proteja.

Un studiu realizat la Sibiu arată că orașul se apropie de fenomenul de „turistificare”, în care nevoile vizitatorilor ajung să primeze în fața celor ale locuitorilor.

Potrivit Știrile Pro TV, cercetătorii români, finlandezi și francezi care au analizat situația Sibiului avertizează că autoritățile trebuie să ia măsuri pentru a-i proteja pe localnici de efectele negative ale turismului intens.

Din 2007 până în prezent, Sibiul a primit aproximativ 8 milioane de turiști, dintre care 600.000 doar în anul precedent. Deși nu a ajuns la nivelul unor destinații precum Barcelona sau Veneția, orașul resimte deja presiunea aglomerației, mai ales în spațiile publice centrale.

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O turistă a declarat că „atunci când sunt majoritatea festivalurilor este mai sufocat, să zic așa, de turiști, de masa de oameni care circulă pe aici”. O localnică a spus că evită centrul orașului din cauza standurilor și a prețurilor ridicate din Piața Mare.

Cercetătorii propun ca evenimentele dedicate turiștilor să fie organizate și în alte zone ale orașului, nu doar în centru, pentru a dispersa fluxul de vizitatori. De asemenea, recomandă ca străzile să nu fie sufocate de magazine, tarabe și terase.

Mihai Rusu, conferențiar universitar la Facultatea de Științe Socio-Umane din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, a subliniat importanța monitorizării atitudinilor populației prin studii sociologice repetate și promovarea unui „turism lent, responsabil, sustenabil”.

Adela Dadu, ghid de turism, a menționat că „turismul poate să aibă și un impact pozitiv atâta timp cât este bine reglementat și coordonat”.

Brașovul se confruntă cu o presiune și mai mare: 715.000 de turiști au fost înregistrați oficial anul trecut, însă numărul real ar fi cu 35% mai mare, potrivit principalelor platforme internaționale de rezervări, la care se adaugă vizitatorii de o zi. Pentru localnici, acest aflux înseamnă chirie mai mari, zgomot și probleme cu parcarea.

Un tânăr a spus că „influențează foarte mult tinerii care sunt studenți și nu-și mai permit să trăiască bine local”, iar altul a menționat că „prețul chiriilor este mult mai mare”. Un alt localnic a descris situația parcărilor drept „groaznică”.

Romulus Oprică, sociolog, a explicat că localnicii au ajuns să evite centrul orașului în sezonul de vârf, deoarece nu mai au loc de turiști. Pentru a-i încuraja să revină, 70 de proprietari de restaurante din Brașov au lansat inițiativa „Miercurea Brașovenilor”, oferind reduceri de 15% localnicilor în fiecare miercuri.

Costi Bertea, reprezentant al Breslei Cârciumarilor, a precizat că „este o zi dedicată lor, în care oricine iese în oraș în locațiile noastre primește o reducere de 15 la sută la orice comandă”.

Printre măsurile propuse pentru a reda orașele locuitorilor se numără limitarea numărului de licențe de cazare, mutarea evenimentelor zgomotoase în afara orașului și restricționarea traficului în zonele istorice.

Aceste soluții ar putea contribui la echilibrarea relației dintre turism și viața cotidiană a localnicilor.

Ora de Sibiu a scris, în 14 octombrie 2026, despre nemulțumirile locuitorilor din centrul Sibiului față de creșterea turismului și prețurile ridicate din restaurante.

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