Sibiul se pregătește pentru iarnă. Consilierii locali vor aproba, la finalul lunii octombrie, un proiect de hotărâre privind măsurile luate de autoritățile locale în sezonul rece.

Documentul stabilește constituirea colectivului de coordonare condus de viceprimarul Helmut Lerner, planul de intervenție pe drumurile din municipiu și stațiunea Păltiniș, precum și regulile clare pentru deszăpezire, furnizarea utilităților publice și sancționarea celor care nu curăță trotuarele.

Cine face parte din „comandamentul de iarnă” al Sibiului

Pentru ca toate activitățile specifice sezonului rece să se desfășoare fără sincope, de la deszăpezire și fluidizarea traficului, până la furnizarea apei și a agentului termic, administrația locală va numi un colectiv de coordonare condus de viceprimarul Helmut Lerner.

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Din această structură fac parte directori ai serviciilor din Primărie și reprezentanți ai societăților de utilități publice, respectiv: Helmut Lerner – Viceprimar (Șef colectiv coordonare); Emanuel Lazăr – Director General, Direcția Generală Dezvoltare și Digitalizare; Ciprian Rațiu – Director Executiv, Direcția Tehnică; Andreea-Maria Patachi – Director General, Direcția Generală Juridică și Managementul Salubrizării; Zeno Eugen Sârbu – Director Tehnic, Tursib S.A.; Vasile Maier – Director General, Apă-Canal S.A. Sibiu; Ovidiu Mircea – Director General, Urbana S.A.; Adina Elena Goța – Director, Serviciul Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal; Marius Lunca – Director, Serviciul Public Managementul Integrat pentru Ecosisteme Urbane; Gheorghe-Adrian Aldea – Director General, Poliția Locală Sibiu; Florin Bogdan – Director, Serviciul Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar; Livia Elena Micu – Director General, Piețe Sibiu S.A.; Sorin Avram – Șef Serviciu Situații de Urgență; Răzvan Aurel Bunea – Șef Serviciu Administrativ și Gospodărire Locală; Ioan Cătălin Gabor – Șef Serviciu Coordonare Lucrări de Investiții și Reparații; Ionuț Rusu – Director, Soma.

Aproape 3.900 tone de sare pregătite pentru iarnă

Operatorul de salubritate stradală și deszăpezire, Soma S.R.L., va acționa atât în municipiul Sibiu, cât și pe drumul spre stațiunea Păltiniș. Pentru prevenirea și combaterea poleiului și ninsorilor, flota mobilizată este compusă din: 14 autospeciale, dotate cu plug și sărăriță, 5 utilaje pentru îndepărtat mecanizat zăpada (2 încărcătoare și un buldoexcavator), 5 dispersoare centrifugale (sărărițe). manuale).

În ceea ce privește materialul antiderapant, s-a stabilit următorul necesar pentru sezonul rece: 3.886,44 tone de sare (clorură de sodiu), 19,436 tone de inhibitori de coroziune, 671,75 tone de produs lichid pentru deszăpezire.

Stocurile se vor constitui treptat: jumătate din cantitate până la jumătatea lunii octombrie, 30% până la 1 decembrie, iar restul de 20% până la finalul anului, fiind completate ulterior în funcție de condițiile meteo.

Măsuri pentru serviciile publice

Societățile din subordinea Consiliului Local au pregătit și ele măsuri specifice pentru funcționarea pe timp de îngheț.

Urbana S.A. pune la dispoziție un dispecerat non-stop pe strada Mirăslău nr. 41 (telefon 0269.422043) și va asigura funcționarea centralei termice și echipe de intervenție în caz de defecțiuni. Apă-Canal S.A. a realizat revizia prizei de iarnă pe râul Sadu, a termoizolat conductele de aducțiune și a asigurat stocuri suplimentare de reactivi, piese de schimb și utilaje dotate cu lopeți și nisip. Tursib S.A. menține dispeceratul permanent la sediul din str. München nr. 1 și echipamente speciale de intervenție rapidă pentru menținerea liniilor de transport public practicabile. Direcția Tehnică va urmări siguranța circulației (semafoare, indicatoare rutiere), iluminatul public și scurgerea apelor pluviale prin pârâiele ce tranzitează orașul.

Curățarea trotuarelor și îndepărtarea turțurilor, supravegheate de Poliția Locală

Cetățenii, asociațiile de proprietari și societățile comerciale au obligația legală de a curăța zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le dețin sau le administrează, precum și de a îndepărta turțurii de pe acoperișuri.

Sibienii sunt atenționați că aruncarea zăpezii curățate direct pe carosabil este strict interzisă. Nerespectarea prevederilor HCL nr. 210/2001 va fi controlată și sancționată de polițiștii locali. Măsuri similare de deszăpezire a căilor de acces și eliminare a turțurilor sunt impuse și administrațiilor școlilor, Cimitirului Municipal, Piețelor și Grădinii Zoologice.

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