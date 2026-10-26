Pe scurt: Craiova și Sibiu dau startul târgurilor de Crăciun în 2026, cu deschideri pe 13 noiembrie. Bucureștiul își așteaptă vizitatorii în Piața Constituției din 27 noiembrie.

Sezonul târgurilor de Crăciun din România va debuta în 2026 cu deschiderile de la Craiova și Sibiu, programate pentru 13 noiembrie.

Potrivit adevarul.ro, aceste două orașe vor fi primele care își întâmpină vizitatorii cu decoruri festive, căsuțe cu produse artizanale și activități dedicate sărbătorilor de iarnă.

Târgul de Crăciun din Piața Constituției din București va fi deschis între 27 noiembrie și 27 decembrie 2026. Evenimentul, organizat de Primăria Capitalei prin ARCUB, va aduce în centrul orașului decorațiuni de sărbători, standuri cu produse tradiționale și artizanale, precum și activități pentru copii. Accesul la târg va fi gratuit, iar programul complet al spectacolelor urmează să fie anunțat de organizatori.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Piața Constituției rămâne unul dintre principalele puncte de atracție pentru bucureșteni și turiști în perioada sărbătorilor. Vizitatorii vor putea găsi cadouri de Crăciun, preparate de sezon și produse specifice, într-un spațiu amenajat în apropierea Palatului Parlamentului. Pe lângă acest târg, în Capitală sunt așteptate și alte evenimente similare, organizate de regulă în parcuri, piețe sau spații dedicate, însă nu toate datele de deschidere au fost confirmate pentru ediția din 2026.

Un alt târg important din București este West Side Christmas Market, care va avea loc în Parcul Drumul Taberei, Sectorul 6, între 26 noiembrie și 27 decembrie 2026. Intrarea va fi liberă, iar programul artistic va fi comunicat ulterior de organizatori. În anii precedenți, târguri de Crăciun au mai fost organizate și în Piața Universității, pe esplanada Operei Naționale și în Piața Alba Iulia, însă datele pentru edițiile din 2026 urmează să fie anunțate oficial.

Craiova și Sibiu deschid sezonul târgurilor de Crăciun pe 13 noiembrie 2026

La Craiova, târgul va fi organizat în zona centrală a orașului, cu tema „Tărâmul elfilor”. Evenimentul va include spații comerciale și zone de agrement, continuând tradiția decorurilor tematice și a atracțiilor pentru toate vârstele. La Sibiu, târgul va fi amenajat în Piața Mare, în centrul istoric, și va oferi vizitatorilor roata panoramică, patinoar și ateliere pentru copii. Accesul la ambele târguri va fi gratuit, iar acestea vor rămâne deschise până pe 3 ianuarie 2027.

Orașele Cluj-Napoca, Brașov, Oradea și Timișoara pregătesc, de asemenea, târguri de Crăciun, cu deschideri programate în a doua jumătate a lunii noiembrie.

Comentarii