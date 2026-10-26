De duminică, 1 noiembrie, coletele cumpărate online din afara Uniunii Europene, de pe platforme ca Temu, Shein sau AliExpress, vor avea o taxă nouă: o „taxă de procesare” de 2 euro, care se adaugă taxei de 3 euro pentru coletele mici, aplicată din iulie. Măsura intră în vigoare chiar înainte de Black Friday și de cumpărăturile de Crăciun, potrivit AFP, citată de HotNews.

Ce este taxa de procesare de 2 euro

„Taxa de procesare a Uniunii” se aplică tuturor expedierilor care ajung în UE dintr-o țară terță prin vânzări la distanță, oricare ar fi valoarea produselor comandate. Taxa a fost anunțată în septembrie, cu termen 1 noiembrie. Atunci, valoarea exactă nu era încă stabilită.

Ea vine peste taxa de 3 euro introdusă la 1 iulie pentru coletele importate cu o valoare sub 150 de euro.

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Se plătește pe categorie de produs, nu pe colet

Ca și taxa de 3 euro, cea de procesare se calculează pentru fiecare categorie de articole din același pachet, după felul în care produsele sunt declarate la vamă. Exemplele date de AFP:

un colet cu 20 de șepci, indiferent de marcă sau model, înseamnă o singură categorie, deci 2 euro;

un colet cu trei șepci, patru tricouri și două curele înseamnă trei categorii, deci 6 euro.

Cine o plătește în final

Legal, taxa nu trebuie facturată cumpărătorului: o plătesc platforma, vânzătorul sau intermediarii lor. Comercianții pot însă să scumpească produsele ca să-și recupereze costul, așa cum au făcut unele site-uri după introducerea taxei de 3 euro.

Cu banii strânși, UE vrea să întărească controalele vamale. Aproape 5,9 miliarde de colete mici au intrat în Uniune în 2025, de patru ori mai multe decât în 2022, iar 93% veneau din China. La un asemenea volum, coletele nu pot fi verificate sistematic și trec nedetectate produse periculoase sau contrafăcute. De la introducerea taxei de 3 euro, numărul coletelor mici a scăzut cu aproximativ 64%, deși Bruxelles-ul spune că e prea devreme pentru concluzii.

Ce se întâmplă cu taxa de 25 de lei din România

Din 1 ianuarie 2026, România percepe o taxă națională de 25 de lei pentru coletele sub 150 de euro venite din afara UE. ANAF a încasat sume mari din ea. Potrivit Comisiei Europene, statele care aveau propriile taxe de procesare trebuie să renunțe la ele când se aplică taxa europeană, pentru ca regulile să fie aceleași în toată piața unică.

Taxa de procesare este permanentă, iar valoarea ei va fi revizuită o dată la doi ani, în funcție de costul controalelor vamale. Din 1 iulie 2028, coletele care trec prin depozite specializate vor avea taxe specifice, mai mici. Tot în iulie 2028 dispare taxa de 3 euro, iar coletele mici vor plăti taxe vamale ca orice alt transport.

Sibienii care plănuiesc cumpărături de Black Friday pe platformele din afara UE ar face bine să se uite la prețul final înainte de comandă. Citiți și avertismentul ANPC înainte de Black Friday și ce trebuie să știți despre noua metodă de fraudă prin mesaje despre colete.

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