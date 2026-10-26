Pe scurt: Transalpina (DN 67C) e închisă temporar între Rânca și Obârșia Lotrului din cauza ninsorii. Ziua se circulă între 09:00 și 18:00; drumul s-ar putea închide până la primăvară.

Circulația pe Transalpina a fost închisă temporar luni seara, 26 octombrie, de la ora 18:00, pe sectorul dintre Rânca și Obârșia Lotrului, din cauza ninsorii, a anunțat IPJ Gorj.

Închiderea privește DN 67C între kilometrul 34+800 (Rânca) și kilometrul 59+800 (Obârșia Lotrului). Decizia a fost luată din cauza condițiilor meteo nefavorabile, potrivit polițiștilor.

Se circulă doar ziua, între 09:00 și 18:00

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a anunțat că pe acest sector circulația este permisă doar între orele 09:00 și 18:00. Noaptea, tronsonul rămâne închis pentru toate categoriile de vehicule.

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Luni, drumarii au trimis pe traseu două utilaje cu lamă, care au împrăștiat material antiderapant. DRDP Craiova spune că a verificat întregul sector, ca să se asigure că nu au rămas șoferi surprinși de vreme.

Dacă vremea se înrăutățește, DRDP Craiova spune că drumul poate fi închis definitiv pe acest sector până în primăvara anului viitor.

Ninge și spre județul Alba

A nins și pe tronsonul DN 67C dintre Obârșia Lotrului și limita cu județul Alba. DRDP Craiova le cere șoferilor să nu circule pe drumuri acoperite cu zăpadă fără mașini echipate pentru iarnă.

Codul rutier nu are o dată de la care anvelopele de iarnă devin obligatorii. Ele sunt obligatorii atunci când drumul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei.

Închiderea, an de an la sfârșit de octombrie

Pentru sibieni, Transalpina este una dintre rutele montane spre Obârșia Lotrului și Rânca. Sectorul se închide aproape în fiecare toamnă: anul trecut, CNAIR a închis Transfăgărășanul și Transalpina pe 20 octombrie, iar în 2024 Transalpina a fost închisă între Rânca și Curpăt din cauza ninsorii.

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