Pe scurt: Sibienii ar putea avea un nou coridor pietonal, o promenadă pe malul Cibinului și fortificații istorice restaurate, dacă proiectele propuse de Primăria Sibiu primesc undă verde.

Primăria Sibiu a anunțat că va supune spre aprobarea Consiliului Local, în ședința din luna octombrie, indicatorii tehnico-economici pentru trei investiții majore care vizează revitalizarea spațiilor urbane și restaurarea patrimoniului istoric.

Potrivit comunicatului transmis de instituție, proiectele vor fi depuse pentru finanțare nerambursabilă prin Programul Regiunea Centru.

Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu, a declarat că aceste investiții fac parte dintr-un concept unitar pentru revitalizarea axei Gară – Parcul Sub Arini.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

„Păstrăm simbolurile acestor locuri de care sibienii sunt atașați, dar le împrospătăm și le îmbunătățim ca funcțiuni, pentru ca să fie și mai plăcute cetățenilor și să invite la petrecerea timpului liber în spațiul urban”, a precizat Astrid Fodor.

Coridor pietonal și velo între Gară și Piața Mare, cu zone verzi și iluminat modern

Primul proiect vizează crearea unui coridor favorabil deplasării pietonale și cu bicicleta între Gară și zona istorică pietonalizată, pe traseul străzilor Constituției, General Magheru și A. Iancu, până în Piața Mare. Proiectul presupune reconfigurarea profilului stradal pentru a echilibra spațiile dedicate fiecărui tip de deplasare.

Zonele pietonale vor fi reabilitate și extinse, trotuarele vor fi lărgite și placate cu plăci mari de andezit, iar pe margini vor fi plantați mai mulți arbori și vor fi amplasate bănci pentru odihnă. Trecerile pietonale vor fi securizate, iar locurile de parcare de pe stradă vor fi reduse pentru a face loc pietonilor și bicicliștilor.

Strada A. Iancu va deveni pietonală, cu acces permis doar riveranilor și pentru aprovizionare, în timp ce strada General Magheru va rămâne deschisă circulației auto. Iluminatul public va fi reabilitat și adaptat noilor funcțiuni, iar patrimoniul construit și obiectivele culturale de pe traseu vor fi puse în valoare prin iluminat arhitectural. Valoarea estimată a investiției este de 45,34 milioane de lei, iar documentațiile tehnice sunt finalizate, urmând organizarea procedurii de achiziție pentru execuția lucrărilor.

Promenadă pietonală pe malul Cibinului și extinderea pistelor pentru biciclete

Al doilea proiect prevede amenajarea unui traseu pietonal de 1,8 kilometri de-a lungul râului Cibin, între strada Gladiolelor și Șoseaua Alba Iulia, cu o investiție estimată la 47,64 milioane de lei. Traseul va fi creat în lunca râului, aproape de apă, cu intervenții pentru accesibilizarea sectoarelor abrupte și înguste, inclusiv alei suspendate și structuri de sprijin. Vegetația existentă viabilă va fi păstrată, iar pe traseu vor fi plantați 186 de arbori și arbuști adaptați zonei.

Promenada va include 5 deck-uri, 9 spații pentru relaxare și observarea naturii, precum și 11 zone de odihnă și lectură, unele umbrite de pergole din lemn. Aleile vor fi realizate din materiale naturale, iar iluminatul va fi asigurat de 72 de corpuri ecoeficiente, adaptate pentru protecția biodiversității. Zona va fi supravegheată de un sistem cu 54 de camere video pentru siguranță.

Restaurarea Bastionului Haller și a Cazarmei 90, obiective istorice ale Sibiului

Al treilea proiect propus vizează restaurarea zidurilor de apărare ale Sibiului, respectiv Bastionul Haller (sec. XVI) și Cazarma 90 (sec. XVIII-XIX), cu o investiție estimată la 20,32 milioane de lei. Lucrările vor include curățarea zidurilor de vegetația parazitară, completarea porțiunilor lipsă cu cărămidă istorică și mortare de tip medieval, refacerea hidroizolațiilor și reabilitarea barbacanelor pentru scurgerea apei pluviale.

La Cazarma 90, balustrada existentă va fi înlocuită cu un parapet din zidărie, iar ambele obiective vor beneficia de iluminat arhitectural pentru punerea în valoare a patrimoniului.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre alte investiții propuse de Primăria Sibiu, aflate în așteptarea votului Consiliului Local.

Comentarii