Violența domestică ia amploare în județul Sibiu. Trei tentative de omor și peste 100 de copii printre victime

Numărul infracțiunilor sesizate în cazurile de violență domestică a crescut cu aproape 29% în județul Sibiu. În primele nouă luni ale anului 2026, Poliția a înregistrat 764 de astfel de fapte, față de 593 în aceeași perioadă a anului trecut. Printre cele 794 de victime se numără 104 minori, iar polițiștii au înregistrat inclusiv trei tentative de omor.

Datele apar într-un raport al Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, întocmit pentru ședința Colegiului Prefectural din 27 octombrie.

Sute de victime. Cele mai multe sunt femei

În perioada ianuarie–septembrie 2025 au fost sesizate 593 de infracțiuni încadrate în categoria violenței domestice. În aceeași perioadă din 2026, numărul a ajuns la 764, ceea ce înseamnă o creștere cu 171 de fapte.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

„Din analiza datelor statistice privind infracțiunile sesizate în 9 luni ale anului 2026, rezultă faptul că la nivel județean, numărul faptelor penale care constituie și fapte de violență domestică a crescut cu +28,84% (+171fapte), față de 9 luni ale anului 2025 (de la 593, la 764 fapte)”, se arată în raportul IPJ Sibiu.

Cele mai multe infracțiuni au fost încadrate la lovire sau alte violențe, fiind înregistrate 403 asemenea fapte. Alte 90 au vizat abandonul de familie, iar 118 au fost încadrate la infracțiuni prevăzute de articolul 47 din Legea nr. 217/2003, referitor la încălcarea măsurilor de protecție.

Statisticile arată că 509 fapte au fost comise la domiciliu, iar 255 în spațiul public. În mediul urban au fost înregistrate 443 de infracțiuni, iar în mediul rural, 321.

În total, Poliția a consemnat 794 de victime: 561 de femei, 129 de bărbați și 104 minori.

„Se constată că cele mai multe dintre victime sunt actuali sau foști parteneri, urmate de cele aparținând categoriilor căsătorite (soț/soție), urmate de categoria fiu/fiică”, se precizează în document.

Un caz recent a fost relatat la Laslea, unde un tânăr de 23 de ani a fost reținut după ce, potrivit polițiștilor, și-ar fi agresat sora și tatăl, care intervenise în timpul conflictului.

Citiți și: Scandal în toiul nopții la Laslea: un tânăr și-a bătut sora și tatăl

Trei tentative de omor și peste 2.000 de intervenții

În primele nouă luni din 2026, polițiștii sibieni au înregistrat trei tentative de omor în contextul violenței domestice.

În aceeași perioadă, oamenii legii au intervenit la 2.086 de cazuri de violență în familie. Dintre acestea, 627 au fost evaluate ca prezentând risc iminent pentru victime.

Majoritatea intervențiilor, 1.813, au avut loc în urma apelurilor la numărul de urgență 112.

Pentru comparație, în întregul an 2025, polițiștii sibieni au intervenit la 2.820 de cazuri de violență domestică, dintre care 767 au fost evaluate ca prezentând risc iminent. Datele pentru 2026 acoperă doar nouă luni, astfel că totalurile de intervenții nu trebuie comparate ca și cum ar privi intervale egale.

Vezi și: Tot mai multe femei bătute la Sibiu: aproape 3.000 de intervenții în 2025

Ordinele de protecție nu opresc întotdeauna agresorii

Raportul IPJ arată că instanțele au emis 299 de ordine de protecție în primele nouă luni ale anului, iar polițiștii au emis separat 312 ordine provizorii. Totodată, au fost sesizate 91 de infracțiuni privind nerespectarea ordinelor emise de instanțe și alte 27 privind încălcarea celor provizorii.

În octombrie, Ora de Sibiu a prezentat cazul unui bărbat de 38 de ani din municipiu, reținut după ce, potrivit anchetatorilor, ar fi pătruns fără drept în locuința fostei concubine și ar fi contactat-o repetat, deși exista un ordin de protecție.

Citiți și: Teroarea l-a dus în arest. O femeie poate răsufla ușurată

Creșterea cu 28,84% privește infracțiunile sesizate și nu stabilește, de una singură, câte cazuri de violență domestică au avut efectiv loc în comunitate. Persoanele aflate în pericol imediat pot apela 112 pentru a solicita intervenția Poliției.

Comentarii