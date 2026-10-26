Aleksandar Vučić a recunoscut duminică seara că partidul său a pierdut alegerile parlamentare anticipate din Serbia în fața Listei Studenților, mișcarea apărută din protestele care au zguduit țara în ultimii doi ani. Rezultatul pune capăt dominației Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la putere din 2012.

„Încă nu avem rezultate finale, pe baza unui eşantion… este clar că am pierdut aceste alegeri, Lista Studenţilor a câştigat”, a declarat Vučić, potrivit AGERPRES, care citează agențiile internaționale de presă.

Fostul președinte a estimat că Lista Studenților va avea între 135 și 140 de mandate, iar formațiunea sa, 105. „Nimeni altcineva nu a intrat în parlament”, a adăugat el. Parlamentul Serbiei are 250 de locuri, iar majoritatea absolută se obține cu 126, ceea ce i-ar permite mișcării studenților să formeze singură guvernul.

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Rezultatele oficiale sunt încă așteptate de la Comisia Electorală Republicană. Euronews Serbia scria duminică seara, pe baza datelor preliminare, că Lista Studenților a strâns aproximativ 2,2 milioane de voturi, iar SNS circa 1,72 milioane.

Prezență record la vot

Votul a avut o miză rară: alegerile au fost privite ca un referendum asupra lui Vučić și a sistemului politic construit în jurul lui în peste un deceniu. Prezența la urne depășise 64% până la ora 18:00, potrivit Adevărul, peste nivelul final al alegerilor din 2023, de 58,6%.

Aproape 6,5 milioane de cetățeni aveau drept de vot, în 8.392 de secții, dintre care 93 în străinătate. Pe buletine au fost 18 liste.

După închiderea urnelor, tineri susținători ai mișcării studențești au ieșit să sărbătorească pe străzile Belgradului, arată imaginile agenției AP.

Vučić arată spre Occident

Vorbind de la sediul SNS, Vučić a spus că victoria studenților „a confirmat revoluția” făcută, în opinia lui, cu sprijinul direct al unor state europene și al „statului paralel” american, relatează agenția rusă TASS. El a mai declarat că se teme ca noul guvern să impună sancțiuni Rusiei până în martie sau aprilie. Lista Studenților a respins anterior ideea unor sancțiuni împotriva Moscovei, potrivit aceleiași agenții.

Lista Studenților este condusă de cardiologul Ilija Srđanović. Întrebat duminică dacă el va fi candidatul pentru funcția de prim-ministru, Srđanović nu a confirmat și a spus că mișcarea are mai mulți candidați pentru fiecare post din guvern, relatează Mediafax. Mișcarea a avut observatori în secțiile de vot și a anunțat că este pregătită să-și apere voturile.

De la tragedia de la Novi Sad la urne

Vučić, prim-ministru din 2014 și președinte din 2017, a demisionat din funcția de șef al statului în septembrie, pentru a candida la postul de premier, și a convocat alegerile anticipate.

Protestele conduse de studenți au început după ce copertina gării din Novi Sad s-a prăbușit, în noiembrie 2024, și a ucis 16 oameni. Demonstrațiile împotriva corupției și a autoritarismului au crescut în amploare și au devenit cea mai mare amenințare la adresa puterii lui Vučić. În vara lui 2025, festivalul EXIT a anunțat că pleacă din Serbia, după ce organizatorii au acuzat presiuni politice, iar în februarie 2026 Serbia a intrat în alertă maximă după ce Vučić ar fi fost ținta unui plan de asasinat.

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