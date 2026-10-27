Bradul de Crăciun este montat anul acesta în mijlocul Pieței Mari, într-un loc ales de Primărie. Pregătirile pentru tărgul care se deschide la jumătatea lui noiembrie sunt în toi, iar primii curioși s-au oprit deja să urmărească lucrările.

UPDATE – Bradul, montat în mai puțin de o zi

Sărbătorile se apropie, iar primul semn a apărut deja: bradul de Crăciun a fost montat în timp record și tronează acum, falnic, în mijlocul Pieței Mari. Echipele au lucrat rapid și eficient, astfel încât simbolul sărbătorilor de iarnă își ocupă deja locul de onoare în inima orașului.

Și acesta este doar începutul! În perioada următoare, treptat, vor fi montate și celelalte ornamente și luminițe, care vor transforma Piața Mare într-un adevărat tărâm de poveste.

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ȘTIREA INIȚIALĂ

Intrăm ușor-ușor în atmosfera sărbătorilor de iarnă. În Piața Mare din Sibiu a început luni 26 octombrie, amenajarea Târgului de Crăciun, care se deschide pe 13 noiembrie, iar muncitorii au început montarea bradului. Noutatea din acest an: bradul are o poziție nouă față de edițiile trecute. A fost mutat în centrul pieței și poate fi văzut din orice colț al ei.

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▶ Vezi pagina acestui video: A început montarea Bradului de Crăciun la Sibiu: a fost mutat în centrul Pieței Mari — VIDEO 2

Mutarea, decisă de Primărie

Organizatorul târgului, Andrei Drăgan, spune că mutarea bradului a fost decizia Primăriei Sibiu, căreia îi aparțin bradul și iluminatul festiv din Piața Mare.

„Ei au decis asta, care mi se pare o idee foarte bună. A fost evaluată de ceva timp, de mai multe luni”, a declarat Andrei Drăgan. Organizatorul spune că nu știa că mutarea va fi posibilă, dar adaugă: „Nouă ne place foarte mult.”

„Mă bucur ca un copil”

Montarea bradului a adunat deja privitori. Un domn așezat pe o bancă urmărea lucrările cu drag și ne-a spus că „mă bucur ca un copil”.

O doamnă care privea și ea montarea de pe o bancă ne-a spus că așteaptă foarte mult deschiderea târgului și venirea sărbătorilor. Întrebată dacă îi place noua poziție, aceasta a răspuns: „E mai frumos ca anul trecut”, a adăugat ea.

Târgul se deschide pe 13 noiembrie

Bradul este cel artificial cumpărat de Primărie în 2019, înalt de 24 de metri și împodobit cu globuri mari și ghirlande luminoase. Va străluci în mijlocul Târgului de Crăciun, care se deschide vineri, 13 noiembrie, și rămâne în Piața Mare până pe 3 ianuarie 2027.

Întrebat dacă data deschiderii e sigură, Andrei Drăgan a răspuns că nu vede de ce nu ar fi. „Până acum nu s-a întâmplat vreodată să îl deschidem în altă dată decât cea anunțată. Nu avem prevăzute probleme”, a spus organizatorul.

Mai multe detalii despre ediția din acest an a Târgului de Crăciun găsiți într-un articol publicat recent: Târgul de Crăciun din Sibiu se deschide pe 13 noiembrie, dar nu va arăta la fel: ce schimbări pregătesc organizatorii

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