Un pieton a fost acroșat de un autoturism marți seară, în municipiul Mediaș, la intersecția străzilor Cloșca și Unirii, în zona unei treceri de pietoni.
La fața locului au intervenit polițiștii rutieri.
„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe strada Cloșca din municipiul Mediaș, la intersecția cu strada Unirii, un bărbat, în vârstă de 57 de ani, domiciliat în județul Harghita, în zona unei treceri de pietoni, nu ar fi acordat prioritate de trecere și a acroșat un bărbat, în vârstă de 57 de ani, domiciliat în municipiul Mediaș”, a transmis IPJ Sibiu.
Pietonul a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.
Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.
Traficul nu a fost afectat semnificativ.
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