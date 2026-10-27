Pe scurt: De la război și familie la inteligență artificială, programul Astra Film Online adună aproape 38 de ore de vizionare. Filmele pot fi alese după temă, durată sau dispoziție.

Astra Film Festival continuă online după încheierea ediției de la Sibiu, cu o selecție de 35 de filme documentare, dintre care șase premiate la AFF2026.

Producțiile pot fi urmărite pe întreg teritoriul României până pe 8 noiembrie 2026, potrivit Astra Film.

Programul le permite spectatorilor să recupereze filmele pe care nu au reușit să le vadă la Sibiu sau să descopere alte titluri din festival.

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Selecția cuprinde povești personale și investigații, documentare despre societate, război, familie, identitate și inteligență artificială, dar și despre felul în care alegerile individuale se întâlnesc cu schimbările lumii.

Șase documentare premiate la AFF2026 sunt disponibile online

În selecția online se regăsește „În fiecare zi trece același tren și nu oprește niciodată” (România, 2026), de Vlad Petri, care a primit premiul pentru cel mai bun documentar în Competiția România. Tot din această competiție poate fi văzut „Cum să vorbești cu Lydia” (Georgia, Germania, 2025), de Rusudan Gaprindashvili, recompensat cu o Mențiune specială.

Competiția Internațională New Voices este reprezentată de trei producții premiate: „Dacă porumbeii s-ar preface în aur” (Republica Cehă, Slovacia, 2026), de Pepa Lubojacki, câștigătorul Premiului pentru cel mai bun documentar; „Zile de contemplare” (Finlanda, Danemarca, Norvegia, 2026), de Karin Pennanen, distins cu Premiul pentru cea mai bună regie; și „Din zori până în zori” (Spania, Franța, 2026), de Xisi Sofia Ye Chen, care a primit o Mențiune specială.

Lista celor șase filme premiate disponibile online este completată de „Spartane fără inhibiții” (Germania, Noua Caledonie, 2026), de Maud Mascre, recompensat cu Premiul pentru cel mai bun documentar în Competiția DocSchool.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre câștigătorii Astra Film Festival 2026, printre care se numără „Muntele”, „Pionul lui Lenin” și „În fiecare zi trece același tren și nu oprește niciodată”.

Abonamentul de 150 de lei include 30 de filme

Astra Online Pass costă 150 de lei și oferă acces la 30 de filme incluse în abonament, echivalentul a 5 lei pentru fiecare film. Celelalte titluri din selecția online pot fi cumpărate individual, direct de pe pagina fiecărui film. Spectatorii își pot organiza programul de vizionare în funcție de timpul disponibil și de subiectele care îi interesează.

Pentru a ușura alegerea, organizatorii au împărțit selecția în grupuri tematice: „Realități românești”, „Când nedreptatea e sistemul”, „Război sub piele”, „Femeile țin lumea pe picioare”, „Invazia AI” și „Tați și fii”. Aceste categorii permit căutarea documentarelor pornind de la un subiect, nu doar de la titlul filmului.

Platforma permite și alegerea unui documentar în funcție de durată și de dispoziția spectatorului: un film scurt, unul pentru o seară întreagă sau o selecție-surpriză. În total, programul cuprinde aproape 38 de ore de vizionare, disponibile până pe 8 noiembrie 2026.

Fondat în 1993, Astra Film Festival este cel mai longeviv festival de film documentar din România. Este inclus de European Film Academy pe lista festivalurilor care au dreptul să facă nominalizări directe pentru European Film Awards.

Festivalul este un proiect cultural strategic al Ministerului Culturii, organizat de Astra Film, CNM Astra și Fundația Astra Film. Se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și este cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu și de Consiliul Județean Sibiu. Partenerii instituționali sunt CNC, UNATC, UCIN, Filarmonica de Stat Sibiu, DRRM și Dacin Sara.

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