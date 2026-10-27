Pe scurt: Lotul de aproape 10 kilometri este realizat în proporție de 99,22%, dar mai are de trecut verificările de siguranță. Tunelul Momaia are peste 2.500 de puncte de monitorizare, iar testele cu ISU sunt programate la sfârșitul lui noiembrie.

Ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, a anunțat că pe secțiunea Tigveni – Curtea de Argeș a autostrăzii A1 se va circula în noiembrie 2026, dacă sunt îndeplinite toate condițiile de siguranță.

Noul ministru a verificat marți, 27 octombrie 2026, șantierul lotului de aproape 10 kilometri din autostrada Sibiu – Pitești, potrivit Libertatea.

La vizită a participat și Cristian Pistol, directorul general al CNAIR. Cei doi au verificat stadiul lucrărilor și sistemele de monitorizare și intervenție instalate în tunelul Momaia, lung de 1.350 de metri, structura-cheie a lotului.

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„Peste 2.500 de puncte de monitorizare – senzori și camere inteligente, fixe și mobile – permit identificarea incidentelor și a obiectelor de pe carosabil. În funcție de situație, sistemele pot declanșa automat măsuri de siguranță, inclusiv închiderea uneia dintre benzi sau a întregii galerii”, a precizat Cristian Pistol despre echipamentele montate în tunel.

Ministrul Transporturilor a anunțat că stadiul fizic al lucrărilor este de 99,22%.

„Lucrările sunt aproape de 100%, mai exact 99,22% stadiul fizic de execuție. O să fie dat în circulație luna viitoare”, a declarat Ovidiu Popa, referindu-se la noiembrie 2026.

Deschiderea depinde de testele tunelului și de legătura cu DN73G

Cristian Pistol a subliniat că deschiderea unei secțiuni de autostradă nu depinde doar de finalizarea asfaltării. Pentru lotul 4 Tigveni – Curtea de Argeș mai sunt necesare două etape: testele finale ale tunelului Momaia, programate împreună cu ISU la sfârșitul lunii noiembrie 2026, și finalizarea descărcării către DN73G.

Lucrările la descărcarea din autostradă sunt în desfășurare, iar stadiul fizic a depășit 80%.

„Drumul județean care asigură legătura a fost preluat în administrarea CNAIR și reclasificat ca DN73G”, a explicat directorul general al CNAIR.

Secțiunea 4 a autostrăzii A1 a fost construită de antreprenorul austriac PORR, ai cărui reprezentanți au participat la vizita pe șantier. Valoarea contractului este de 1,678 de miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport.

Ovidiu Popa a spus că testele la tunel evoluează bine și a condiționat deschiderea circulației în noiembrie de îndeplinirea tuturor cerințelor de siguranță. Nu a indicat însă o zi pentru inaugurare.

„Nu vă pot avansa un termen, dar în luna noiembrie se va circula pe lotul 4 al autostrăzii A1”, a mai spus ministrul.

„Am înțeles, de la constructor, că în momentul de față sunt verificate sistemele de siguranță. Am fost și în tunelul «Momaia», care are o distanță de 1,35 de kilometri. Am văzut și toate sistemele de siguranță. Sunt undeva în jur de 2500, un sistem complex care va asigura traficul pe toată perioada”, a declarat Ovidiu Popa.

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