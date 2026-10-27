Pe scurt: Polițiștii l-au găsit pe bărbat în aceeași zi în care instanța a emis mandatul. Măsura arestării preventive a fost dispusă pentru 30 de zile.

Un sibian în vârstă de 32 de ani, urmărit în baza unui mandat de arestare preventivă, a fost identificat și reținut luni, 26 octombrie 2026.

Mandatul a fost emis de Judecătoria Sibiu luni, 26 octombrie 2026, în aceeași zi în care polițiștii l-au identificat. Instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Bărbatul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de încălcare a ordinului de protecție.

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Ora de Sibiu a relatat, în septembrie 2026, despre un alt caz în care un tânăr a fost arestat la Sibiu pentru încălcarea ordinului de protecție față de mama sa.

După identificare și reținere, bărbatul de 32 de ani a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sibiu.

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