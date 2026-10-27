Rectificarea bugetului local al orașului Cisnădie nu a fost aprobată în ședința Consiliului Local de marți, 27 octombrie 2026.

Primarul Mircea Orlățan susține că lipsa voturilor necesare ar putea afecta mai multe servicii și investiții, printre care transportul metropolitan, salubritatea, activitatea Clubului Sportiv Măgura și proiectele pentru viitoarea școală din Cartierul Arhitecților și drumul de la Mândra.

Proiectul privind rectificarea bugetului local și a bugetelor instituțiilor finanțate integral sau parțial din bugetul local a fost inițiat de primar și înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din 27 octombrie.

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Mircea Orlățan spune că 13 consilieri s-au abținut

Potrivit mesajului publicat de Mircea Orlățan după ședință, 13 consilieri locali au votat „abținere” în cazul proiectului de rectificare bugetară.

Este vorba, potrivit primarului, despre consilieri din USR, PSD, AUR, Partidul Verde, FD și FDGR.

Din partea USR, Mircea Orlățan îi nominalizează pe Mihaela Carmen Seuşean, Sorin Gabriel Stan, Vasile Dorin Manea, Iuliu Paul Maier și Adrian Daneş.

Din partea PSD, primarul îi indică pe Gabriel Florea, Nicolae Drăghiciu și Viorel Ionescu, iar din partea AUR pe Mihaela Eleonora Dragomir și Bogdan Gușe.

Pe lista publicată de primar mai apar Dumitru Vasile Lepșa, din partea Partidului Verde, Adina Maria Macrea, din partea FD, și Robert Fink, din partea FDGR.

Primarul avertizează că transportul metropolitan și salubritatea ar putea fi afectate

Primarul Cisnădiei susține că neaprobarea rectificării poate avea efecte directe asupra mai multor servicii publice.

În cazul transportului metropolitan, acesta afirmă că nu vor putea continua plățile către Tursib, ceea ce ar putea crea riscul suspendării serviciului.

În privința salubrității, Mircea Orlățan susține că plățile către operatorul SOMA ar putea fi sistate, cu posibilitatea apariției unor probleme în colectarea deșeurilor.

Primarul afirmă și că finanțarea activităților Clubului Sportiv Măgura ar putea fi blocată, inclusiv în ceea ce privește programele destinate sportului de masă.

Școala din Cartierul Arhitecților și drumul de la Mândra, printre proiectele invocate

Mircea Orlățan spune că neaprobarea rectificării afectează și posibilitatea demarării proiectării pentru două investiții pe care administrația locală intenționează să le realizeze.

Este vorba despre viitoarea școală din Cartierul Arhitecților și despre drumul de la Mândra. Primarul susține că rectificarea bugetară era necesară pentru asigurarea fondurilor destinate etapelor de proiectare.

Mircea Orlățan critică lipsa întrebărilor din timpul dezbaterilor

În mesajul său, Mircea Orlățan afirmă că, înaintea votului, consilierii care s-au abținut nu ar fi solicitat clarificări privind rectificarea bugetară.

Potrivit acestuia, nici în comisiile de specialitate și nici în plenul Consiliului Local nu ar fi fost adresate întrebări referitoare la proiect.

„Rectificarea bugetului local nu este doar o formalitate administrativă. De aceasta depind finanțarea unor servicii publice, continuitatea activităților dedicate comunității și posibilitatea de a avansa cu investițiile planificate”, a transmis primarul Mircea Orlățan.

Pozițiile consilierilor care s-au abținut și motivele pentru care aceștia nu au susținut proiectul nu sunt prezentate în mesajul primarului.

Redăm integral mesajul transmis de primarul Mircea Orlățan

RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL NU A FOST APROBATĂ!!!

În cadrul ședinței de astăzi a Consiliului Local Cisnădie, următorii consilieri locali au votat „abținere” în privința rectificării bugetului local:

USR:

Seuşean Mihaela Carmen

Stan Sorin Gabriel

Manea Vasile Dorin

Maier Iuliu Paul

Daneş Adrian

PSD:

Florea Gabriel

Drăghiciu Nicolae

Ionescu Viorel

AUR:

Dragomir Mihaela Eleonora

Gușe Bogdan

Partidul Verde:

Lepșa Dumitru Vasile

FD:

Macrea Adina Maria

FDGR:

Fink Robert

FĂRĂ ÎNTREBĂRI, DOAR CU CINISM

Neaprobarea rectificării bugetare are consecințe directe asupra unor servicii publice esențiale și proiecte importante pentru comunitate:

Transportul public metropolitan: imposibilitatea continuării plăților către Tursib, cu riscul suspendării serviciului de transport.

imposibilitatea continuării plăților către Tursib, cu riscul suspendării serviciului de transport. Salubritate: sistarea plăților către SOMA, cu riscul întreruperii serviciului de colectare a deșeurilor.

sistarea plăților către SOMA, cu riscul întreruperii serviciului de colectare a deșeurilor. Activitate sportivă: blocarea finanțării activităților Clubului Sportiv Măgura, inclusiv a programelor dedicate sportului de masă.

blocarea finanțării activităților Clubului Sportiv Măgura, inclusiv a programelor dedicate sportului de masă. Investiții în educație și infrastructură: imposibilitatea demarării proiectării pentru viitoarea școală din Cartierul Arhitecților și pentru drumul de la Mândra.

Menționez că nici în cadrul comisiilor de specialitate și nici în ședința Consiliului Local nu au fost adresate întrebări sau solicitate clarificări cu privire la rectificarea bugetară propusă.

Rectificarea bugetului local nu este doar o formalitate administrativă. De aceasta depind finanțarea unor servicii publice, continuitatea activităților dedicate comunității și posibilitatea de a avansa cu investițiile planificate.“

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