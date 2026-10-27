Câte camioane ar urma să circule zilnic dacă începe exploatarea magneziului de la Rășinari: explicațiile șefului MPI Magnesium / video

Exploatarea magneziului din Valea Dobra ar urma să aducă aproximativ 20 de camioane pe zi pe traseul de transport propus în zona Rășinari–Păltiniș–Gura Râului. Andrei Degeratu, directorul general al MPI Magnesium, a explicat la „Interviurile Ora de Sibiu” cum intenționează compania să transporte materialul extras fără să traverseze cu basculantele centrul comunei Rășinari. Firma propune un funicular și camioane electrice acoperite, iar activitatea ar urma să fie suspendată în sezonul de schi.

Transportul minereului reprezintă una dintre preocupările exprimate de locuitorii din Rășinari, în contextul proiectului de exploatare a magneziului din Valea Dobra. Oamenii se tem de traficul greu, de deteriorarea drumurilor, de zgomot și de posibilele efecte asupra turismului din Mărginimea Sibiului.

Invitat la emisiunea „Interviurile Ora de Sibiu”, realizată de redactorul-șef Dragoș Popescu, directorul general al MPI Magnesium a prezentat soluția de transport avută în vedere de companie.

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„Așa s-a găsit o soluție de transport pe cablu, cu gondole acoperite, care din zona carierei transportă minereul exact în zona fostei cariere care a funcționat la ieșirea din Rășinari, după stadionul de pe Valea Ștezii”, a explicat Andrei Degeratu.

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Potrivit acestuia, sistemul ar urma să transporte materialul extras până la o stație de descărcare situată în afara zonei locuite.

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Aproximativ două camioane pe oră, potrivit companiei

Din zona stației de descărcare, materialul ar urma să fie preluat de basculante electrice acoperite.

„Acolo va fi stația de descărcare, unde se va încărca în basculante electrice acoperite și care vor pleca pe drum, deci nu vor trece prin Rășinari. Ele vor continua drumul existent care începe spre Păltiniș, urmând să coboare spre Gura Râului”, a declarat directorul general.

Întrebat despre numărul camioanelor care ar urma să circule zilnic, Degeratu a respins estimările mult mai mari vehiculate în comunitate.

„Nu este așa. Programul este undeva la 20 de camioane pe zi”, a precizat acesta.

Directorul a explicat că, raportat la un program de lucru de aproximativ zece ore, ar însemna în medie două camioane pe oră.

Aceste cifre reprezintă estimările comunicate de dezvoltator. Traseul efectiv, capacitatea de transport și condițiile în care ar putea fi folosite drumurile publice trebuie stabilite prin documentațiile proiectului și prin procedurile de autorizare.

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Compania spune că nu ar lucra în sezonul de schi

O altă promisiune a conducerii MPI Magnesium privește programul exploatării.

„Ne-am propus să lucrăm doar în zilele de luni până vineri și, pe sezonul rece, când știm că Păltinișul aduce un trafic mai mare de turiști pe perioada sezonului de schi, să nu opereze cariera în perioada aceea”, a declarat Andrei Degeratu.

Suspendarea activității în sezonul de schi este, deocamdată, o intenție anunțată de companie. Din interviu nu reiese existența unui calendar contractual sau a unei condiții de autorizare care să stabilească această restricție.

Reprezentantul MPI Magnesium susține că folosirea funicularului ar reduce necesitatea transportului greu direct din carieră pe drumurile de exploatare, inclusiv în condiții meteorologice nefavorabile.

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Unde va ajunge minereul după renunțarea la uzina din Săliște

O întrebare care rămâne deschisă privește destinația finală a materialului extras.

Planul inițial prevedea construirea unei uzine de procesare la Săliște, însă compania a renunțat să insiste pentru acest amplasament, după respingerea solicitării de concesionare a terenului.

Andrei Degeratu a anunțat că MPI Magnesium analizează alte locații, fără să le nominalizeze.

Sursa foto: mpimagnesium.com

Prin urmare, soluția prezentată pentru transportul din zona carierei nu lămurește deocamdată întregul traseu până la viitoarea uzină. O nouă localizare ar putea necesita actualizarea planurilor logistice.

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Proiectul continuă să provoace îngrijorări

Între timp, proiectul din Valea Dobra rămâne contestat de o parte a comunității. Locuitorii au cerut explicații privind circulația utilajelor, zgomotul, calitatea aerului și efectele asupra zonei turistice.

Compania a obținut în septembrie 2026 licența de exploatare a resurselor de roci magnezitice, dar mai are nevoie de parcurgerea procedurilor de autorizare înainte de începerea lucrărilor.

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Locuitorii din Rășinari sunt chemați la referendum pe 8 noiembrie, pentru a-și exprima poziția față de exploatările miniere de pe teritoriul comunei. Directorul MPI Magnesium a declarat anterior că societatea va continua demersurile de autorizare chiar dacă rezultatul consultării va fi negativ.

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MPI a deschis un punct de informare în Rășinari

Marți, 27 octombrie, Ora de Sibiu a relatat că MPI Magnesium a deschis un punct de informare la Căminul Cultural din Rășinari.

Potrivit comunicatului companiei, acesta funcționează de luni până vineri, între orele 12:00 și 15:00, iar doi reprezentanți ai MPI oferă explicații localnicilor care vor să afle detalii despre proiect. Deschiderea punctului de informare are loc înaintea referendumului din 8 noiembrie.

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