Consilierul local PSD Sibiu Sebastian Forir susține că administrația locală trebuie să pună mai mult accent pe prezența în teren, proiectele de dezvoltare pe termen lung și soluțiile pentru gestionarea apei, traficului și extinderea orașului.

Într-un comunicat transmis de Organizația Municipală PSD Sibiu, acesta vorbește despre viitorul Câmpșorului, valorificarea râului Cibin, problema viiturilor, dar și despre proiectele pe care le consideră necesare pentru Sibiul următorilor 20–30 de ani.

Redăm integral comunicatul de presă al PSD Sibiu

Social-democratul și consilierul local Sebastian Forir:

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Eu cred că Sibiu poate mai mult!

Pentru mine, să fii consilier local nu înseamnă doar să vii o dată pe lună la ședința Consiliului Local, să ridici mâna și să pleci acasă. Înseamnă să fii în teren, să vorbești cu oamenii, să vezi problema cu ochii tăi, să cauți soluția, să urmărești dacă problema s-a rezolvat.

Așa încerc să-mi fac treaba în Consiliul Local Sibiu. Mai puține vorbe, mai multe soluții!

Sunt inginer constructor și probabil de aici vine și modul meu de a privi lucrurile. Când văd o problemă, mă interesează în primul rând cum o putem rezolva.

Trebuie să ieșim din birouri!

Am mers și voi merge în cartiere. Am fost în teren și atunci când a apărut problema micilor punți peste cursurile de apă. Poziția mea a fost simplă: dacă aceste treceri sunt utile oamenilor și nu afectează cursul de apă, de ce să le demolăm?

Căutăm soluția și le păstrăm.

La Lacul lui Binder am ridicat o altă problemă simplă: dacă un sibian vrea să meargă doar la restaurant sau la terasă, este normal să plătească taxă de acces ca și cum ar folosi zona de plajă?

Eu cred că administrația trebuie să fie în primul rând logică. La fel și în cazul traficului. Putem monta semafoare, senzori și sisteme inteligente, dar la final există o singură întrebare care contează pentru sibian:

Ajung mai repede acasă sau stau mai mult în trafic?

Atunci când stăm în coloană nu pierdem doar timp. Consumăm combustibil și respirăm mai multe noxe.

Apa nu este dușmanul orașului!

Aici vorbesc ca inginer constructor hidrotehnician.

De prea multe ori încercăm să scăpăm cât mai repede de apa de ploaie: o direcționăm în canalizare și o trimitem mai departe. Consider că trebuie să schimbăm această mentalitate. Apa este o resursă. Apa trebuie gospodărită!

Valea Săpunului este un exemplu foarte bun. Acolo Sibiul și Șelimbărul trebuie să stea la aceeași masă. Apa nu știe unde se termină Sibiul și unde începe Șelimbărul. Putem să facem zone de retenție, putem folosi suprafețe permeabile, putem lăsa o parte din apa pluvială să intre controlat în sol. Apă în sol înseamnă vegetație mai sănătoasă, mai puțină apă trimisă brusc spre canalizare și spre cursurile de apă, înseamnă un oraș mai pregătit pentru ploile torențiale. Sunt lucruri normale. Trebuie doar să vrem să le facem.

Avem un râu care traversează Sibiul. Haideți să profităm de el! Cibinul nu trebuie văzut doar ca un râu care intră într-o parte a orașului și iese prin cealaltă. Poate deveni una dintre cele mai frumoase zone ale Sibiului. Promenadă, piste pentru biciclete, vegetație, zone de relaxare și agrement, biodiversitate și legături între cartiere. Dar înainte să construim lângă apă trebuie să rezolvăm corect problema apei.

Nu construim și după aceea ne întrebăm ce facem dacă vine viitura. Întâi protejăm, pe urmă dezvoltăm!

Câmpșor poate fi marele proiect de dezvoltare al Sibiului.

Eu cred foarte mult în zona Câmpșor. Sibiul are acolo o oportunitate extraordinară, dar eu nu văd Câmpșorul acoperit cu blocuri și beton. Văd un cartier verde, case cu regim redus de înălțime, mult spațiu verde, copaci, lacuri, zone pentru sport și agrement, școală, grădiniță, servicii medicale și legături pietonale între Turnișor, Câmpșor și Ștrand. Văd un cartier în care să nu construim întâi locuințele și după, să ne întrebăm unde punem școala, grădinița, parcul sau drumurile. Trebuie să le gândim de la început, dar înainte de toate trebuie rezolvată problema inundabilității.

De aceea susțin lucrările hidrotehnice necesare în amonte de Sibiu: retenția temporară a viiturilor, poldere și toate măsurile tehnice necesare pentru protejarea orașului. Apa trebuie controlată acolo unde acest lucru este posibil, nu așteptată între case.

Vreau să discutăm despre Sibiul următorilor 20–30 de ani.

Avem nevoie să reparăm trotuare, avem nevoie de parcări, de drumuri bune, avem nevoie să rezolvăm problemele zilnice ale sibienilor! Normal!

Dar un oraș precum Sibiul nu poate trăi doar din rezolvarea problemelor de astăzi!

Trebuie să ne întrebăm:

Cum vrem să arate Sibiul peste 20 de ani?

Unde se va dezvolta?

Unde vor locui oamenii?

Cum vor circula?

Unde vor fi școlile?

Cât spațiu verde vom avea?

Ce facem cu Cibinul?

Ce facem cu apa pluvială?

Cum protejăm orașul de viituri?

Eu așa înțeleg administrația! Nu vreau să discutăm doar despre ce nu se poate. Vreau să discutăm despre cum putem face.

Sibiul are specialiști, are Universitate, are oameni foarte bine pregătiți, are antreprenori și o comunitate puternică. Trebuie să-i aducem la aceeași masă, să avem curajul proiectelor mari. Nu trebuie să inventăm totul de la zero. Putem vedea ce au făcut bine alte orașe europene și putem adapta la realitatea Sibiului, dar trebuie să avem o direcție!

Sibiul nu trebuie doar administrat de la un an la altul. Trebuie construit pentru generațiile care vin. Asta încerc să fac și în activitatea mea din Consiliul Local Sibiu: să fiu prezent în teren, să ascult oamenii, să folosesc experiența profesională pe care o am, să vin cu soluții.

Este foarte ușor să spui că ceva nu se poate. Mai greu este să găsești soluția și să faci!

Eu cred că Sibiul poate mai mult!

Consilier local Sebastian Forir

Organizația Municipală a Partidului Social Democrat Sibiu”

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