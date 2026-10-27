Pe scurt: O creștere de aproximativ 7% este luată în calcul, potrivit unor surse guvernamentale citate de Libertatea. Procentul final depinde însă de indicatorii folosiți la calculul indexării.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că pregătește indexarea pensiilor în 2027 și că va înainta Ministerului de Finanțe și premierului Luca Niculescu propunerea de aplicare a legii.

Declarațiile au fost făcute sâmbătă, 24 octombrie 2026, seara, la Alba Iulia.

Manole a precizat că Ministerul Muncii așteaptă datele finale privind inflația și ceilalți indicatori care intră în calculul majorării. El a susținut că pensionarii nu mai pot suporta continuarea blocajului, după ce pensiile au fost înghețate în 2025 și 2026.

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„În acest moment, pe masa Ministerului Muncii stă, aşa cum trebuie să stea, respectarea legii. Asta înseamnă că vom aştepta ultimele cifre apropo de evoluţia inflaţiei, vom aştepta ultimele cifre apropo de ceilalţi indicatori care stau la baza acestui calcul şi vom înainta Ministerului de Finanţe şi premierului propunerea de a respecta legea, pentru că după doi ani pentru pensionari nu se mai poate suporta”, a afirmat Florin Manole.

Manole estimează costul indexării la 9,5–9,6 miliarde de lei

Ministrul Muncii a declarat că există resurse bugetare pentru creșterea pensiilor. În sprijinul afirmației, el a invocat proiecțiile pentru anii următori incluse în legea bugetului pe 2026, la capitolul asigurări sociale.

„Dacă există resurse financiare? Răspunsul este da, dacă ne uităm în legea bugetului pe 2026, care conţine, la capitolul asigurări sociale, şi o proiecţie a cheltuielilor pe anii următori, iar pentru anul următor, proiecţia de cheltuieli pe asistenţă socială este de 170 de miliarde de lei, cu 12 miliarde mai mult decât execuţia estimată la nivelul acestui an. Iar costul, dacă ar fi să ne uităm la actualele cifre, costul indexării, majorării pensiilor conform legii, ar fi undeva la 9,5-9,6 miliarde de lei, aşadar, în anvelopa pe care am amintit-o”, a subliniat ministrul Muncii.

Astfel, potrivit cifrelor prezentate de Manole, proiecția cheltuielilor de asistență socială pentru 2027 este de 170 de miliarde de lei. Diferența față de execuția estimată pentru 2026 este de 12 miliarde de lei, peste costul calculat al indexării pe baza indicatorilor disponibili.

Pensiile ar putea crește cu aproximativ 7% în 2027

Potrivit informațiilor obținute de Libertatea din surse guvernamentale, pensiile ar putea crește cu aproximativ 7% în 2027. Procentul nu a fost prezentat de ministru drept unul definitiv, acesta precizând că propunerea va fi înaintată după primirea ultimelor date necesare calculului.

Indexarea pensiilor și eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități se numără printre prioritățile stabilite de PSD pentru Guvernul Luca Niculescu, în care social-democrații dețin 11 ministere.

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