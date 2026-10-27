CSU Sibiu vrea să spargă gheața la volei. Antrenorul Mihai Bulbuc: ”Așteptăm prima victorie”

Voleibalistele de la CSU Sibiu au parte de o săptămână încărcată, cu două jocuri în Divizia A 2, în care așteaptă primul succes al sezonului.

Echipa de volei feminin CSU Sibiu va juca miercuri la Craiova cu CSU Constantin Brâncuși Târgu Jiu și speră să obțină prima victorie din acest sezon. Partida de la Craiova va putea fi urmărită pe canalul de youtube al CSU Sibiu. În prima etapă din Seria Vest a Diviziei A2, sibiencele au pierdut pe teren propriu, 0-3 cu CSU Oradea.

Sâmbătă, în etapa a 3-a, fetele de la CSU Sibiu revin în Sala Transilvania (ora 13.30) pentru meciul cu Universitatea de Vest Timișoara. ”Ne dorim o primă victorie în meciurile din această săptămână, chiar dacă întâlnim echipe cu mai mult experiență la acest nivel” spune Mihai Bulbuc, antrenorul principal al echipei care activează în Divizia A 2.

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Foto: CSU Sibiu volei

CSU Sibiu a înființat în această toamnă echipa de volei feminin, care activează în al doilea eșalon valoric. ”Grupul de la CSU e format în mare parte din junioare, care activeză și la echipa U 19 de la Champions, completat de senioare fără experiență, care sunt studente la ULBS. Scopul nostru la CSU este să creștem voleiul sibian, le ajută mult pe fete să joace contra senioarelor” este convins Mihai Bulbuc, care antrenează în paralel și echipa de U 19 a Champions Sibiu.

Foto: CSU Sibiu Volei

CSU mizează în lotul din Divizia A2 și pe trei tinere voleibaliste de la Deva. ”Ele fac zilnic naveta, le place ce au găsit aici și fac o treabă foarte bună, ca de altfel toate fetele. Pentru cele trei fete de la Deva este totuși un sacrificiu în plus” a mai spus antrenorul lui CSU Sibiu.

”Experiența de la Alba-Blaj, una extraordinară”

După un sezon petrecut la junioarele de la Champions Sibiu, Mihai Bulbuc a activat sezonul precedent ca secund la Volei Alba-Blaj, o primă experiență în voleiul de înaltă performanță.

”Din motive personale mi-am dorit să mă întorc acasă, la Sibiu și să aplic ce am învățat acolo. Nivelul este foarte înalt, dar e multă muncă în spate la o echipă de renume, cu sportive de top, staff complet și cu tehnologie de înalt nivel. A fost o experiență extraordinară, am fost prima dată la acel nivel, m-am acomodat repede, chiar dacă eram novice. Voleiul feminin românesc este în primele 5-6 ligi din Europa, echipele noastre fac față cu brio în cupelele europene, sezonul trecut am jucat sfert de finală în CEV Cup cu Voluntari” a mai spus Mihai Bulbuc.

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