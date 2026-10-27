Pe scurt: Este unul dintre cele 18 cutremure înregistrate în România de la începutul lunii octombrie, cu magnitudini între 2 și 4,8.

Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 s-a produs marți, 27 octombrie 2026, la ora locală 05:42, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea.

Datele au fost publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), potrivit HotNews.ro, care citează Agerpres.

Seismul a avut loc la adâncimea de 79,5 kilometri, în apropierea următoarelor orașe: 48 de kilometri sud de Focșani, 69 de kilometri sud de Buzău, 62 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe, 75 de kilometri est de Brașov, 98 de kilometri nord-est de Ploiești și 95 de kilometri sud de Bacău.

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De la începutul lunii octombrie, în România s-au produs 18 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 4,8 pe Richter.

Cel mai puternic seism din 2026, cu magnitudinea de 4,8, a fost înregistrat luni, 19 octombrie 2026, în județul Buzău.

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