Comandarea aceluiași model de pantofi în trei mărimi diferite, cu intenția de a trimite înapoi două dintre perechi, ilustrează comoditatea cumpărăturilor online: propria locuință devine o cabină de probă. Această flexibilitate presupune însă costuri de transport și de procesare. Unele magazine limitează opțiunile de retur gratuit sau introduc taxe pentru anumite metode de returnare. Retururile nu devin astfel automat contra cost în toate situațiile, dar condițiile merită verificate înainte de plasarea comenzii.

De ce retururile reprezintă o provocare pentru comercianți

Returnarea produselor implică mai mult decât transportul unui colet înapoi la depozit. Potrivit Agenției Europene de Mediu, rata medie a retururilor pentru îmbrăcămintea cumpărată online în Europa este estimată la aproximativ 20%. Cu alte cuvinte, circa unul din cinci articole vestimentare cumpărate online este returnat. Procentul se referă la articole, nu la comenzi sau la colete: un cumpărător poate păstra o parte dintre produsele comandate și le poate returna doar pe celelalte.

Procesarea unui retur poate include transportul, despachetarea, verificarea stării produsului și pregătirea lui pentru revânzare. În funcție de starea articolului, pot fi necesare operațiuni suplimentare înainte de reintroducerea acestuia în stoc.

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Pentru comercianți, retururile gratuite sunt o modalitate de a reduce ezitările clienților, însă costurile aferente trebuie acoperite. Introducerea unei taxe pentru anumite metode de returnare este una dintre soluții. Aceasta nu înseamnă neapărat eliminarea tuturor opțiunilor gratuite: același magazin poate percepe o taxă pentru returul prin curier și poate accepta în continuare gratuit produsele returnate într-un magazin fizic.

Cine plătește transportul și cine îl organizează?

Un retur cu plată nu înseamnă neapărat că trebuie să organizezi singur transportul. Unele magazine oferă ridicarea prin curier sau predarea la un punct, iar costul este scăzut din suma rambursată. Dacă magazinul nu oferă o astfel de opțiune, poate fi necesar să comanzi separat expedierea.

Este important să faci și distincția dintre renunțarea la o achiziție și returnarea unui produs defect. În cazul retragerii obișnuite dintr-un contract încheiat online, costul returnării poate reveni consumatorului dacă acesta a fost informat înainte de cumpărare și comerciantul nu s-a oferit să îl suporte. Returnarea unui produs defect este o situație diferită: costul transportului revine comerciantului.

Înainte de a plăti o expediere, verifică politica magazinului. Este posibil să existe o etichetă de retur cu plată, un serviciu de ridicare de la domiciliu sau posibilitatea de a preda gratuit produsul într-un magazin fizic. Compararea acestor variante te ajută să alegi soluția potrivită, fără cheltuieli inutile.

Cum compari costurile unei expedieri de retur

Dacă trebuie să organizezi transportul pe cont propriu, poți verifica atât tarifele firmelor de curierat, cât și ofertele disponibile pe o platformă care reunește mai mulți transportatori. Nu presupune că prima variantă găsită este și cea mai avantajoasă: compară prețul final, condițiile de preluare și modalitățile de predare a coletului.

Pe Ecolet poți consulta servicii oferite de transportatori precum FAN Courier, DPD, Sameday și Cargus. Calculează oferta folosind datele coletului și adresele exacte, apoi verifică opțiunile de predare și ridicare disponibile pentru serviciul ales.

Posibilitatea de a chema curierul la domiciliu, de a preda coletul la un punct sau de a utiliza un locker depinde de serviciul disponibil. Verifică aceste detalii înainte de a finaliza comanda de transport, împreună cu eventualele limite privind dimensiunile și greutatea coletului.

La ce să fii atent când returnezi un colet pe cont propriu

Pregătirea atentă a coletului și păstrarea documentelor relevante pot preveni dificultățile de identificare a returului sau întârzierile în procesare. Câteva măsuri simple sunt deosebit de utile:

Protejează ambalajul original cu un ambalaj exterior adecvat produsului și cerințelor transportatorului. Nu presupune că ambalajul original al pantofilor sau al unui dispozitiv electronic este suficient pentru transport.

Îndepărtează etichetele vechi de transport și codurile de bare care nu mai sunt valabile, astfel încât acestea să nu creeze confuzii la sortare.

Include în colet informațiile necesare identificării comenzii și, dacă magazinul îl pune la dispoziție, formularul de retur completat. Acesta poate facilita procesarea, dar nu înlocuiește comunicarea deciziei de retragere către comerciant.

Păstrează confirmarea transmiterii deciziei de retragere, documentul de transport și dovada predării coletului către curier. În cazul obișnuit al unei cumpărături online, ai 14 zile de la primirea produsului pentru a comunica retragerea și apoi cel mult 14 zile de la comunicare pentru a-l trimite înapoi.

Comunicarea retragerii și expedierea produsului sunt, așadar, două etape distincte. Dovada predării coletului către curier documentează expedierea, dar nu trebuie confundată cu dovada comunicării deciziei de retragere.

Ce se schimbă pentru cumpărători

Limitarea retururilor gratuite de către unele magazine face mai importantă verificarea condițiilor înainte de cumpărare. Nu este suficient să afli dacă un produs poate fi returnat: contează și cine suportă transportul, ce metode sunt disponibile și ce pași trebuie urmați.

Verifică tabelele de mărimi și recenziile pentru a reduce riscul unei alegeri nepotrivite. Dacă produsul nu ți se potrivește, compararea opțiunilor oferite de magazin cu serviciile de curierat disponibile este o modalitate de a ține sub control costul returului.

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