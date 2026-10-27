De la școala de muzică din Hosman, pe scenă împreună. Povestea lui Bebe și a Gabrielei: „Când credeam că nu am nicio șansă, a apărut ea” / video foto

Povestea Gabrielei și a lui Emanuel Bebe este despre pasiune, perseverență și puterea de a merge mai departe atunci când rezultatele întârzie să apară. S-au cunoscut prin muzică, au crescut împreună ca artiști și au transformat o pasiune comună într-un proiect de viață. Astăzi, cei doi soți cântă la evenimente, își dezvoltă formația și încearcă să găsească echilibrul dintre cariera muzicală și viața personală.

Drumul lor nu a fost lipsit de provocări. Au pornit de jos, au avut momente de îndoială și au învățat că talentul nu este suficient fără muncă, perseverență și oamenii potriviți alături.

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▶ Vezi pagina acestui video: De la școala de muzică din Hosman, pe scenă împreună. Povestea lui Bebe și a Gabrielei: „Când credeam că nu am nicio șansă, a apărut ea” — VIDEO

Gabriela, fata din Hosman care și-a descoperit pasiunea în clasa a V-a

Pentru Gabriela, muzica a început să prindă contur în copilărie, în satul Hosman, de lângă Sibiu. Apariția unei școli de muzică în localitate i-a oferit ocazia de a descoperi un univers cu totul nou.

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La început, a participat la activități muzicale diverse, de la dansuri populare până la corul școlii. Ulterior, i-au atras atenția instrumentele de suflat, mai întâi saxofonul, apoi clarinetul. În clasa a V-a a început să studieze ambele instrumente, înainte de a se concentra mai mult asupra clarinetului.

„Fiind foarte nouă la noi în sat, școala de muzică a fost ceva interesant. Nu eram familiarizați cu muzica. Ne-am dus și noi, și eu, și sora mea. Prima oară nu am învățat la un instrument. Am participat la diverse activități muzicale, la dansuri populare, în corul școlii de muzică și, ulterior, mi-a atras atenția saxofonul, după care am început cu clarinetul”, povestește Gabriela.

Pentru familia sa, muzica era o noutate, iar posibilitățile de a o susține nu erau întotdeauna numeroase. Cu toate acestea, părinții au făcut eforturi pentru ca ea să poată urma ore de muzică. „Pentru părinții mei a fost ceva nou. Nu aveam posibilitatea de a mă aduce în oraș și am plătit niște ore de muzică. Pentru ei a fost mult mai bine, pentru că altfel nu știu dacă îmi descopeream pasiunea pentru muzică”, spune tânăra artistă.

Unchiul său, care cânta la saxofon, a fost o altă posibilă sursă de inspirație. Însă un rol important l-au avut și profesorii care au îndrumat-o la început de drum, printre care Remus Zaharie și Mircea Pârcălabu, dar și profesorul de vioară pe care Gabriela îl descrie ca pe un părinte, nu doar ca pe un dascăl.

„El a fost ca un părinte pentru noi, nu doar un profesor. A făcut ca muzica să fie mult mai distractivă și ne-am apropiat mult mai mult de ea prin felul lui de a fi”, își amintește Gabriela.

Mai târziu, a urmat Liceul de Artă din Sibiu. Adaptarea nu a fost întotdeauna ușoară, deoarece colegii săi aveau, în unele cazuri, ani întregi de pregătire muzicală în plus. Gabriela a ales însă să se concentreze asupra studiului și să-și demonstreze abilitățile prin rezultate. „Am simțit un pic de diferență, pentru că erau copii care studiau de la grădiniță sau din clasa a V-a, iar eu abia ajunsesem în liceu. Nu pot să spun că nu m-a deranjat, dar am încercat să mă integrez. Eu îmi vedeam de treaba mea, studiam și făceam ceea ce aveam de făcut”, povestește ea.

A participat la concursuri de instrumentiști de muzică clasică, organizate în Cluj, Brașov și București, unde a obținut și o mențiune. Rezultatele au ajutat-o să-și câștige locul și aprecierea profesorilor.

Emanuel Bebe, un copil care a găsit în muzică o șansă

Povestea lui Emanuel Bebe a început devreme, în jurul vârstei de șase ani. Provenind dintr-un mediu defavorizat, a ajuns într-un centru pentru copii, unde a întâlnit oameni care i-au oferit oportunitatea de a descoperi muzica și de a-și dezvolta talentul.

„De mic copil, de la șase ani, am descoperit pasiunea asta de a face muzică. Am ajuns la un centru unde am avut șansa și bucuria să întâlnesc oameni care au avut aceeași pasiune ca și mine. Am făcut muzică și am întâlnit profesori buni care ne-au îndrumat, oameni care au crezut în noi, oameni care n-au crezut și așa mai departe”, povestește Bebe.

Activitățile extrașcolare și profesorii care au crezut în el au contribuit la formarea sa. A întâlnit atât oameni care l-au încurajat, cât și persoane care nu i-au acordat aceeași încredere, însă muzica a rămas o constantă în viața lui.

Un sprijin important a venit și din partea preotului Ioniță, implicat în proiecte dedicate copiilor și tinerilor din Gușterița. Acesta a contribuit la parcursul lui Bebe, inclusiv prin achiziționarea primului său instrument.

Au existat și momente de îndoială: „Nu vedeam sensul”

De-a lungul timpului, Bebe și-a dezvoltat propriul stil și a încercat să-și găsească locul într-o industrie muzicală competitivă. Au existat însă momente în care s-a gândit să renunțe, mai ales atunci când simțea că muncește mult, dar rezultatele întârzie să apară.

„Nu creșteam. Poate nu sunt făcut pentru asta. Nu vedeam sensul să muncesc atât timp dacă nu vedeam rezultate. Nu se întâmpla nimic cu mine și cu șansa mea”, mărturisește acesta despre perioada în care și-a pierdut încrederea în propriul parcurs.

A fost însă un moment în care lucrurile au început să se schimbe: întâlnirea cu Gabriela.

S-au cunoscut la școala de muzică din Hosman

Cei doi s-au întâlnit la școala de muzică din Hosman, unde Gabriela studia clarinetul și saxofonul, iar Bebe cânta la tobe și era implicat în activitățile muzicale ale copiilor.

Au participat la repetiții, concerte și evenimente, iar în timp s-a format o legătură între ei. La început, relația lor a fost una construită în jurul muzicii și al activităților comune. Apropierea s-a consolidat ulterior, după ce au continuat să se întâlnească și să colaboreze.

Gabriela își amintește că Bebe era protector cu tinerii muzicieni și îi îndruma să-și continue studiile și să muncească pentru a evolua. „El era foarte protector cu noi. Ne vedea că eram talentați și era mândru de noi că am evoluat. Tot timpul ne îndruma spre lucruri bune, să avem grijă să mergem la școală, să învățăm, să repetăm, pentru că muzica este foarte importantă”, povestește ea.

Bebe a încurajat-o pe Gabriela să-și continue studiile muzicale și să se înscrie la Liceul de Artă din Sibiu, chiar dacă existau obstacole în calea acestui pas.

Emanuel: „Sunt cel mai norocos om”

Privind în urmă, el spune că întâlnirea cu soția sa a venit într-un moment în care avea cea mai mare nevoie de sprijin. „Sunt cel mai norocos om, că mi-am întâlnit soția atunci când am avut cea mai mare nevoie de ea. Când credeam că eu nu am nicio șansă, a apărut ea”, spune Bebe.

La rândul său, Gabriela a continuat să creadă în el chiar și în perioadele în care acesta se îndoia de propriile șanse. Sprijinul reciproc a devenit una dintre bazele relației lor, iar muzica a rămas elementul care i-a apropiat constant. „Am rămas împreună pentru că iubim muzica și am creat lucruri frumoase împreună”, spune Bebe.

De la primele colaborări la propria formație

În urmă cu aproximativ șapte ani, cei doi au început să cânte împreună tot mai mult și să pună bazele propriului proiect muzical. La început, au participat la workshopuri, concerte și evenimente organizate de alți artiști, experimentând genuri muzicale diferite și cântând în fața unor categorii variate de public.

Ulterior, au decis să-și formeze propria trupă și să se apropie de muzica pe care oamenii o ascultă la evenimentele private din zonă. Au încercat mai multe direcții muzicale, au observat reacțiile publicului și au construit treptat un repertoriu adaptat cererilor primite.

Pentru Bebe, muzica nu se rezumă însă la un singur gen. Acesta spune că îi plac flamenco-ul și muzica pop și îi apreciază pe artiști precum Dan Bittman și Pepe.

Construirea unei formații a presupus mai mult decât talent și dorința de a urca pe scenă. A fost nevoie de repetiții constante, organizare și capacitatea de a lucra cu alți muzicieni.

Cei doi spun că, în spatele unui program de două-trei ore susținut la un eveniment, se află multă muncă. „Noi mergem și prestăm două-trei ore, dar în spatele acestor două-trei ore este multă muncă. Ne dăm interesul, încercăm să inovăm și să venim și cu idei proprii”, explică Gabriela.

În timp, au ajuns să cânte în mai multe orașe din România, dar și în străinătate, inclusiv în Germania, Austria și Elveția, la evenimente organizate și pentru comunitățile de români.

TikTok, o oportunitate, dar nu o garanție a succesului

Într-o industrie în care vizibilitatea online a devenit tot mai importantă, cei doi au fost nevoiți să se adapteze. Dacă în trecut artiștii își găseau adesea următoarele evenimente prin recomandări și prin contactele stabilite la nunți, botezuri sau alte petreceri, astăzi platformele precum TikTok și Instagram pot contribui la promovarea lor.

Bebe consideră că TikTok poate oferi o oportunitate de afirmare, dar nu garantează succesul. În opinia sa, contează oamenii pe care îi întâlnești, sprijinul primit și felul în care reușești să-ți construiești propriul drum.

Artistul consideră că talentul, oricât de mare ar fi, nu este suficient fără perseverență și fără oamenii care te susțin. „Pot să am eu talent cu carul și sunt mulți care au talent, poate mai mult și mai bun ca mine. Cheia succesului este tot omul, adică oamenii de lângă tine. Ei sunt oamenii potriviți la momentul potrivit”, afirmă Bebe.

Pentru Gabriela, provocarea este și aceea de a ține pasul cu noutățile muzicale. La evenimente, oamenii cer adesea melodii care au devenit virale pe internet, iar artiștii trebuie să fie pregătiți să le interpreteze. „Noi cântăm tot ce este nou pe piață. Trebuie să fim actualizați și să fim la curent cu ce e nou”, explică ea.

Cei doi consideră că promovarea online este importantă, însă experiența acumulată pe scenă, munca și relațiile cu publicul rămân esențiale.

Soț și soție acasă, colegi pe scenă

Una dintre provocările cuplului este să păstreze o delimitare clară între viața personală și cea profesională. Faptul că sunt soț și soție nu înseamnă că își acordă privilegii în activitatea muzicală.

Gabriela spune că, la muncă, Bebe o tratează la fel ca pe ceilalți colegi din formație. Dacă greșește, este trasă la răspundere, iar ea își asumă acest lucru. „Mă tratează la fel ca pe restul colegilor. Nu se fac diferențe. Dacă am greșit ceva, mă trage la răspundere la fel ca pe ceilalți. Eu îmi asum asta și accept. Așa și vreau să fie. La muncă suntem colegi, acasă suntem soț și soție”, explică Gabriela.

Pentru ei, respectul reciproc și capacitatea de a înțelege nevoile celuilalt sunt esențiale. Bebe spune că un artist are nevoie de cineva care să-i înțeleagă emoțiile, temerile și momentele dificile, pentru că viața de pe scenă nu reflectă întotdeauna ceea ce se întâmplă în spatele ei. „Când ești pe scenă, joci un rol. Acasă, când ajung, nu mai sunt Bebe, cel care intră pe scenă. Sunt și eu un om normal, ca toată lumea. Dacă nu ai pe cineva care să te înțeleagă, să-ți înțeleagă nevoile, este foarte greu”, spune artistul.

În același timp, și relația cu ceilalți membri ai formației este importantă. Repetițiile și evenimentele îi țin împreună mult timp, iar experiențele comune au contribuit la formarea unei legături apropiate, pe care o consideră asemănătoare celei dintr-o familie.

Vor să crească în muzică, fără să renunțe la o viață liniștită

Dincolo de concerte și de dorința de a evolua profesional, Gabriela și Bebe spun că își doresc o viață echilibrată. Nu vorbesc despre faimă ca despre un scop în sine, ci despre posibilitatea de a trăi din ceea ce iubesc, de a progresa și de a avea liniște în viața personală.

Bebe recunoaște că au existat momente în care și-a pierdut încrederea, dar spune că soția sa l-a ajutat să nu renunțe. Gabriela, la rândul ei, a continuat să creadă în proiectul lor comun, inclusiv atunci când drumul părea dificil. „Eu niciodată nu am renunțat. Tot timpul am susținut partea muzicală și am zis că o să reușim. Niciodată nu am avut îndoieli și tot timpul am crezut în el”, spune Gabriela.

Bebe recunoaște că ea a fost cea care l-a încurajat atunci când a simțit că nu mai poate continua. „Ea a crezut de două ori și pentru mine, și pentru ea și acum cred și eu”, spune acesta.

Cei doi își doresc să evolueze pe plan muzical și să ajungă la un public tot mai numeros, fără să sacrifice liniștea de acasă. „Noi ne dorim să evoluăm pe partea muzicală și să creștem pe partea asta, dar ne dorim și o viață normală. Nu știu dacă ne dorim faimă. Ne dorim să avem o viață liniștită, dar pe partea muzicală să creștem, să evoluăm”, explică Gabriela.

Vor să dea mai departe ceea ce au primit

Povestea lor nu se oprește la propria carieră. Atât Gabriela, cât și Bebe păstrează o legătură cu proiectele muzicale dedicate copiilor din Gușterița și cu Șura Culturală, unde au participat la activități muzicale încă din perioada în care erau tineri.

Cei doi îl apreciază pe Alexandru Ioniță, preotul paroh în cartierul Gușterița din Sibiu, pentru sprijinul oferit și pentru implicarea sa în proiectele dedicate copiilor. Bebe spune că acesta a fost unul dintre primii oameni care au crezut în el și l-au ajutat să-și urmeze pasiunea. „Pentru mine este unul dintre cele mai frumoase proiecte, pentru că domnul părinte a contribuit foarte mult și cu sufletul la succesul nostru. El a fost unul dintre primii oameni care au crezut în noi”, spune Bebe.

Sprijinul a însemnat inclusiv ajutor concret pentru începutul drumului muzical. „Primul instrument cumpărat a fost de la părinte”, povestește Gabriela.

Acum, artiștii își doresc să contribuie, la rândul lor, la astfel de inițiative. Au vorbit despre posibilitatea organizării unui concert înainte de Crăciun, prin care să sprijine copiii din zona Gușterița și proiectele dedicate celor care au nevoie de ajutor. „Ne dorim foarte mult ca, înainte de sărbători, să facem un concert pentru copiii din zona Gușterița și pentru cei care au nevoie de ajutor și sprijin, dar și pentru proiectul părintelui”, spune Bebe.

Este o idee care se leagă firesc de propriul lor parcurs: amândoi au descoperit muzica datorită unor oameni care le-au oferit o șansă, iar acum își doresc să contribuie la oferirea unor oportunități similare.

De la primele lecții de muzică din Hosman și activitățile desfășurate în Gușterița până la evenimentele la care cântă astăzi, Gabriela și Emanuel Bebe au construit un drum în care pasiunea și relația lor s-au dezvoltat împreună.

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