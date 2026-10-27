Pe scurt: Unele autobuze vor întoarce la Terezian, altele în zona Obor sau la Hornbach. Devierile aduc liste diferite de stații suspendate și plecări decalate cu până la 15 minute.

Autobuzele de pe traseele 1, 7 și 217 vor avea rute și ore de plecare modificate ca urmare a închiderii circulației pe Calea Șurii Mari din Sibiu.

Potrivit comunicatului transmis redacției, restricțiile încep marți, 27 octombrie 2026, în intervalul orar 19:00–06:00, pe primul tronson, cuprins între străzile Rusciorului și Oborul de vite.

Modificările sunt diferite pentru cele două etape ale lucrărilor. După primul tronson, în următoarele patru nopți, în funcție de condițiile meteo, se va lucra pe sectorul dintre strada Drumul Ocnei și sensul giratoriu de la Hornbach.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Ora de Sibiu a scris în octombrie 2026 despre închiderea nocturnă a Căii Șurii Mari pentru asfaltare. Prima restricție, programată pentru marți, 27 octombrie 2026, de la ora 19:00, include și viaductul Gara Mică.

Pentru închiderea dintre Rusciorului și Oborul de vite, cele trei trasee vor avea următoarele rute și stații suspendate:

Traseul 1, dus: Cimitir – Calea Dumbrăvii – strada Siretului – Calea Cisnădiei – strada Rahovei – bulevardul M. Viteazu – Calea Dumbrăvii – Piața Unirii – strada A. Șaguna – șoseaua Alba Iulia – strada Malului – Piața Cibin – Pod Piața Cibin – strada Reconstrucției – strada Lungă – întoarcere la giratoriul cu strada Rusciorului – strada Lungă. Autobuzele vor staționa în stația Terezian.

Pe sensul dus nu vor mai fi deservite stațiile Cibinului, Rusciorului 2, Gaz Metan, Obor 2, Calea Șurii Mari 2, VGP Park și Hornbach.

Traseul 1, întors: plecările din stația Terezian se vor face cu cinci minute mai târziu decât orele de plecare prevăzute din stația Hornbach. Ruta va fi: stația Terezian – strada Lungă – strada Gladiolelor – strada Râului – strada Metalurgiștilor – strada Distribuției – strada Autogării – șoseaua Alba Iulia – strada Dealului – strada Banatului – bulevardul Victoriei – Piața Unirii – Calea Dumbrăvii – bulevardul M. Viteazu – strada N. Iorga – Calea Cisnădiei – strada Siretului – Calea Dumbrăvii – Cimitir.

Pe sensul întors nu vor mai fi deservite stațiile Hornbach, Hornbach 1, Calea Șurii Mari 1 și Obor 1.

Traseul 7, dus: strada Viile Sibiului – Kaufland – Hornbach – Calea Șurii Mari, cu staționare în zona stației Obor 1.

Autobuzele nu vor mai opri în stațiile Terezian, Gladiolelor, Flaro, Piața Cibin 2, Neculce 1, Casa Armatei și A. Șaguna.

Traseul 7, întors: plecările se vor face din zona stației Obor 1, cu 11 minute mai târziu decât plecările prevăzute din stația A. Șaguna. Autobuzele vor circula pe ruta: zona stației Obor 1 – Calea Șurii Mari – Kaufland – Hornbach – strada Viile Sibiului.

Pe acest sens nu vor mai fi deservite stațiile A. Șaguna, Neculce 2, Morilor, Piața Cibin 1, Parcul Reconstrucției, Cibinului, Strada Lungă, Rusciorului 2, Gaz Metan și Obor 2.

Traseul 217, dus: plecările din stația Rusciorului 1 se vor face cu două minute mai târziu decât plecările prevăzute din stația Hornbach. Ruta va fi: stația Rusciorului 1 – strada Rusciorului – întoarcere la giratoriul cu strada Râului – strada Rusciorului – strada Lungă – strada Râului – strada Reconstrucției – strada Kogălniceanu – Calea Șurii Mici – strada Bruxelles – strada Turda – șoseaua Alba Iulia – strada Salzburg – AUMOVIO.

Nu vor mai fi deservite stațiile Hornbach, Hornbach 1, Calea Șurii Mari 1 și Obor 1. Autobuzele vor opri suplimentar în toate stațiile de pe traseul deviat.

Traseul 217, întors: AUMOVIO – strada Monaco – strada Europa Unită – șoseaua Alba Iulia – strada Turda – strada Bruxelles – Calea Șurii Mici – strada Kogălniceanu – strada Reconstrucției – strada Lungă – strada Rusciorului, cu staționare în stația Rusciorului 1.

Pe sensul de întoarcere nu vor mai fi deservite stațiile Obor 2, Calea Șurii Mari 2, VGP Park și Hornbach.

Lucrările dintre Drumul Ocnei și Hornbach schimbă din nou rutele celor trei autobuze

Pentru tronsonul dintre Drumul Ocnei și giratoriul Hornbach, unde lucrările sunt prevăzute în următoarele patru nopți, în funcție de vreme, autobuzele vor avea alte puncte de staționare și alte decalaje ale plecărilor.

Traseul 1, dus: Cimitir – Calea Dumbrăvii – strada Siretului – Calea Cisnădiei – strada Rahovei – bulevardul M. Viteazu – Calea Dumbrăvii – Piața Unirii – strada A. Șaguna – șoseaua Alba Iulia – strada Malului – Piața Cibin – Pod Piața Cibin – strada Reconstrucției – strada Lungă – Calea Șurii Mari. Autobuzele vor staționa în stația Obor 2.

Pe sensul dus nu vor mai fi deservite stațiile Cibinului, Rusciorului 2, Gaz Metan, Calea Șurii Mari 2, VGP Park și Hornbach.

Traseul 1, întors: plecările din stația Obor 2 se vor face cu două minute mai târziu decât plecările prevăzute din stația Hornbach. Ruta va fi: stația Obor 2 – întoarcere la giratoriul cu strada Oborul de vite – Calea Șurii Mari – strada Lungă – strada Gladiolelor – strada Râului – strada Metalurgiștilor – strada Distribuției – strada Autogării – șoseaua Alba Iulia – strada Dealului – strada Banatului – bulevardul Victoriei – Piața Unirii – Calea Dumbrăvii – bulevardul M. Viteazu – strada N. Iorga – Calea Cisnădiei – strada Siretului – Calea Dumbrăvii – Cimitir.

Pe sensul întors nu vor mai fi deservite stațiile Hornbach, Hornbach 1 și Calea Șurii Mari 1.

Traseul 7, dus: strada Viile Sibiului – Kaufland, cu staționare în stația Hornbach.

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile Hornbach 1, Calea Șurii Mari 1, Obor 1, Terezian, Gladiolelor, Flaro, Piața Cibin 2, Neculce 1, Casa Armatei și A. Șaguna.

Traseul 7, întors: plecările din stația Hornbach vor fi cu 15 minute mai târziu decât plecările prevăzute din stația A. Șaguna. Autobuzele vor circula pe ruta: stația Hornbach – DN14 – strada Viile Sibiului.

Pe sensul întors nu vor mai fi deservite stațiile A. Șaguna, Neculce 2, Morilor, Piața Cibin 1, Parcul Reconstrucției, Cibinului, Strada Lungă, Rusciorului 2, Gaz Metan, Obor 2, Calea Șurii Mari 2 și VGP Park.

Traseul 217, dus: plecările din stația Obor 1 se vor face cu trei minute mai târziu decât plecările prevăzute din stația Hornbach. Ruta va fi: stația Obor 1 – Calea Șurii Mari – strada Lungă – strada Râului – strada Reconstrucției – strada Kogălniceanu – Calea Șurii Mici – strada Bruxelles – strada Turda – șoseaua Alba Iulia – strada Salzburg – AUMOVIO.

Nu vor mai fi deservite stațiile Hornbach, Hornbach 1 și Calea Șurii Mari 1.

Traseul 217, întors: AUMOVIO – strada Monaco – strada Europa Unită – șoseaua Alba Iulia – strada Turda – strada Bruxelles – Calea Șurii Mici – strada Kogălniceanu – strada Reconstrucției – strada Lungă – Calea Șurii Mari – întoarcere la giratoriul cu strada Oborul de vite. Autobuzele vor staționa în stația Obor 1.

Pe acest sens nu vor mai fi deservite stațiile Calea Șurii Mari 2, VGP Park și Hornbach.

Comentarii