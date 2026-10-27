Din Sibiu pe scenele mondiale de bachata: Alexandra Allisor, dansatoarea care înfruntă sacrificiile pentru un vis / foto

Există oameni care dansează și oameni pentru care dansul devine o cale de autodesoperire, un limbaj și un stil de viață. Alexandra Allisor face parte din a doua categorie. La 28 de ani, după mai bine de 14 ani dedicați trup și suflet mișcării, sibianca a reușit să ducă numele orașului pe cele mai importante scene internaționale de bachata.

În spatele strălucirii din câteva minute de pe scenă se ascunde însă o poveste despre mii de ore de repetiții, sacrificii financiare, durere fizică, dar și o pasiune care refuză să cedeze în fața obstacolelor.

De la dansul sportiv la marea dragoste pentru bachata

Relația Alexandrei cu dansul a început în copilărie, prin dansul sportiv standard. Odată ce a descoperit ritmurile latino, bachata a devenit mai mult decât un stil preferat: i-a transformat complet parcursul. Astăzi, Allisor locuiește în Sibiu și este instructor la școala Dance Xplosion, unde își împarte energia zilnic între cursurile pentru adulți și cele pentru copii.

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„Bachata nu este doar o pasiune, ci modul ei de a trăi și de a respira”, spun cei care o cunosc îndeaproape și care au văzut-o crescând odată cu fiecare coregrafie creată.

Cum și-a construit cariera

Primii pași în lumea competițională i-a făcut alături de Adrian Rășinariu (Ady), un nume de referință în comunitatea de dans din Sibiu. Împreună au devenit de două ori campioni naționali la Bachata Pro Cabaret și au obținut locul I la BachataNamaEurope Couples, construind o bază solidă bazată pe disciplină și rigoare tehnică.

La scurt timp, cu îndrumarea și susținerea lui Ady, partener de scenă și jurat național, Allisor a prins curajul de a explora și cariera solo. Rezultatele au apărut rapid: a devenit de două ori campioană națională la BachataNama România, demonstrând că poate străluci la fel de puternic și pe cont propriu.

Toamna marilor provocări: Campionatul Mondial din Spania

Anul 2026 a marcat trecerea Alexandrei spre cel mai înalt nivel internațional. După ce a obținut locul I la Brux Bachata Festival, sibianca și-a asigurat biletul pentru Bachata Social World Cup din Geneva. Pe 11 octombrie 2026, într-o competiție extrem de strânsă împotriva a aproape 90 de dansatoare din întreaga lume, Allisor a ocupat un remarcabil loc 8.

La doar două săptămâni distanță, a îmbarcat din nou spre o nouă provocare mondială: La Negra World Championship, desfășurat în Spania. De această dată, drumul s-a oprit în etapa eliminatorie, fără o calificare în semifinală. Deși participarea în sine a fost o reușită extraordinară, Allisor a trecute prin momente care au adus un val de frustrare și oboseală acumulată.

„După prestația de joi am cedat moral. M-a durut enorm, mai ales după tot efortul depus și accidentările prin care am trecut. Dar am înțeles că stilul meu nu s-a potrivit cu ce căutau arbitrii. Face parte din drum. Am muncit enorm pentru acest moment, iar cine are experiență reală în competițiile de dans știe câtă muncă, disciplină și sacrificiu se află în spatele câtorva minute pe scenă. Anul acesta a venit cu foarte multe compromisuri: de timp, energie, sănătate, financiare și nu numai. Și, cu toate acestea, nu regret nicio secundă! Am învățat enorm, am trăit experiențe pe care mi le doream de ani de zile și am avut curajul să ies din zona mea de confort, chiar dacă rezultatul nu a fost cel pe care mi-l doream”, a mărturisit Alexandra după competiție.

Sacrificiile din spatele luminilor reflectoarelor

Participarea la două competiții mondiale într-un interval de două săptămâni a presupus nu doar o presiune psihică uriașă, ci și resurse materiale considerabile. De la costurile zborurilor și cazării, până la ținutele de scenă și căutarea continuă de sponsori, efortul financiar cade adesea exclusiv pe umerii sportivilor.

Dincolo de clasamente și trofee, adevărata valoare a unui sportiv se măsoară în amprenta pe care o lasă asupra celor din jur. Pentru comunitatea de dans din Sibiu, Alexandra este mai mult decât un reprezentant pe scenele internaționale, este un model de dăruire și o sursă constantă de inspirație.

„Eu nu mai concurez în prezent, dar Allisor este unul dintre oamenii care m-au motivat să continui, să mă antrenez și să îndrăznesc să urc pe scene mari. Prin exemplul ei, prin determinare și prin felul în care își trăiește pasiunea, mi-a reamintit cât de departe te poate duce un vis pentru care ești dispus să muncești. Astăzi am o fetiță și abia aștept să vină momentul în care Allisor o va putea îndruma, motiva și inspira. Pentru că sunt oameni care nu transmit doar tehnică, ci și încredere, curaj și dragostea de a învăța. Pentru mine, Allisor este unul dintre motoarele dansului latino din Sibiu. Este un exemplu de determinare, un om care oferă speranță și care demonstrează că poți visa la scene internaționale chiar dacă pornești dintr-un oraș care nu se află întotdeauna în centrul atenției. Iar Ady este sufletul acestei construcții. Prin experiența, susținerea și implicarea lui, contribuie la drumul lui Allisor și la dezvoltarea comunității Dance Xplosion. Împreună, cei doi țin vie această școală și demonstrează cât de mult poate conta o echipă în care oamenii se susțin reciproc”, spune Antonela Balo, care și-a dorit ca povestea Alexandrei Allisor să fie auzită.

Sibiul și România au fost reprezentate cu mândrie și de această dată, iar pentru anul ce vine, Allisor își propune și mai multe! Cu lecțiile învățate pe scena din Spania, sibianca și-a reluat deja antrenamentele alături de echipa sa, pregătind terenul pentru sezonul competițional din 2027.

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