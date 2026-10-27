Pe scurt:
Istoriile și experiențele din lumea medicală au fost tema întâlnirii dintre Doina Giurgiu și autorul cărții „PLACEBO”. Dialogul a fost moderat de jurnalista Beatrice Ungar.
Dr. Doina Giurgiu, medic primar în specialitatea Medicina Muncii la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, a participat la lansarea cărții „PLACEBO. Chirurgii în căutarea nemuririi”, semnată de prof. univ. dr. Cătălin Vasilescu.
Cei doi au purtat un dialog despre profesie, istorie și cultură, potrivit Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.
Pe lângă activitatea medicală din spital, Doina Giurgiu este șef lucrări la Facultatea de Medicină a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. La întâlnirea dedicată volumului, aceasta a discutat cu chirurgul și scriitorul Cătălin Vasilescu despre istoriile și experiențele care definesc lumea medicală.
Autorul este profesor de chirurgie la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București și șeful Clinicii de chirurgie generală a Institutului Clinic Fundeni. Volumul „PLACEBO. Chirurgii în căutarea nemuririi” a apărut la Editura Humanitas.
Discuția a reunit teme din medicină, istorie și literatură, urmărind felul în care experiența medicală se împletește cu poveștile despre oameni, cunoaștere și evoluția profesiei. Dincolo de diagnostic și tratament, temele întâlnirii au inclus responsabilitatea și experiențele umane care însoțesc practica medicală.
Evenimentul a fost moderat de Beatrice Ungar, redactor-șef al publicației Hermannstädter Zeitung.
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