Pe scurt: Studiul de prefezabilitate pentru drumul expres care ar urma să lege Râmnicu Vâlcea de autostrada Sibiu–Pitești, la Tigveni, a fost avizat de CNAIR. Documentația urmează să fie analizată la Ministerul Transporturilor, iar sursele de finanțare trebuie identificate.

Proiectul pentru drumul expres Râmnicu Vâlcea–A1, care ar urma să ajungă la autostrada Sibiu–Pitești în zona Tigveni, a trecut de prima etapă administrativă: studiul de prefezabilitate a fost avizat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Documentația urmează să fie analizată de Comitetul Tehnico-Economic (CTE) al Ministerului Transporturilor, a declarat ministrul Ștefan Ovidiu Popa, potrivit AGERPRES.

Noul ministru al Transporturilor a făcut declarațiile marți, 27 octombrie 2026, într-o conferință de presă susținută pe șantierul autostrăzii Pitești–Sibiu. El a precizat că ministerul va căuta banii necesari pentru finanțarea proiectului.

„Studiul de prefezabilitate este trecut de CTE, de CNAIR, a fost transmis către Ministerul Transporturilor și urmează CTE-ul la Ministerul Transporturilor. Și evident că vom căuta sursele necesare pentru a-l finanța”, a declarat Ștefan Ovidiu Popa.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Traseul și valoarea drumului expres vor fi stabilite după studiul de fezabilitate

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a explicat că următoarele etape sunt aprobarea documentației la nivelul Ministerului Transporturilor și pregătirea licitației pentru studiul de fezabilitate. După finalizarea acestuia vor fi cunoscute atât traseul drumului expres, cât și valoarea investiției.

„Primul pas a fost deja îndeplinit. Avem studiul de prefezabilitate, urmând să fie aprobat de Ministerul Transporturilor. Pasul următor, evident, va fi începerea și finalizarea studiului de fezabilitate. De-abia atunci putem vorbi de o investiție cu surse de finanțare și tot ce este necesar pentru execuție”, a spus Cristian Pistol.

Legătura cu Râmnicu Vâlcea rămâne pe DN 73C până la construirea drumului expres

Până la realizarea noului drum expres, legătura dintre autostradă și municipiul Râmnicu Vâlcea se va face în continuare pe DN 73C. Reabilitarea acestuia a fost aprobată prin Hotărâre de Guvern în septembrie 2026, cu o finanțare de 769,017 milioane de lei, inclusiv TVA.

Finanțarea este asigurată din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Transport 2021–2027, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și din alte surse de finanțare legal constituite, în conformitate cu programele de investiții publice.

Investiția include modernizarea unui sector de aproximativ 13,4 kilometri din DN 73C și realizarea unui drum de legătură de aproximativ 2,40 kilometri. Potrivit ministrului Popa, lucrările sunt realizate în mare parte, stadiul de execuție fiind de aproximativ 80%.

„Avem legătura cu DN 73G. Este o porțiune de aproape trei kilometri, care sunt preluați de la drumurile județene Argeș de către CNAIR și se continuă cu DN 73C. Acestea vor face legătura cu DN 7, pe care vom putea merge la Vâlcea. Stadiul lor de execuție, în momentul de față, este undeva la 80%”, a precizat ministrul Transporturilor.

Comentarii