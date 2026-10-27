Pe scurt: Vor fi vaccinate doar animalele sănătoase, iar imunizarea nu va ridica automat restricțiile sanitare veterinare. DSVSA Sibiu a discutat cu veterinarii și crescătorii despre organizarea campaniei.

Județul Sibiu are repartizată o primă tranșă de 25.000 de doze de vaccin împotriva variolei ovine și caprine, pentru un necesar estimat la aproximativ 500.000 de doze, potrivit unui comunicat transmis de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu.

Instituția pregătește organizarea campaniei, care se va desfășura în etape, în funcție de disponibilitatea vaccinurilor, situația epidemiologică și prioritățile stabilite la nivel național.

În județ sunt aproximativ 500.000–550.000 de ovine, în funcție de perioada de referință. Diferența dintre necesarul estimat și cantitatea repartizată în prima tranșă impune continuarea distribuirii dozelor și a vaccinării pe măsură ce vor exista resurse disponibile.

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Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre dozele de vaccin destinate județului și prioritățile campaniei.

Vaccinurile au fost obținute prin demersurile Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), în colaborare cu instituțiile europene competente. Acestea au inclus accesarea stocurilor strategice de vaccinuri ale Uniunii Europene și organizarea campaniei de imunizare.

Veterinarii și crescătorii au discutat organizarea vaccinării în județ

Marți, 27 octombrie 2026, a avut loc o ședință de lucru cu reprezentanții Colegiului Medicilor Veterinari Sibiu, președinții asociațiilor crescătorilor de ovine și proprietari ai centrelor de colectare de ovine.

Participanții au discutat situația epidemiologică, organizarea vaccinării, colaborarea dintre autorități și crescători și soluțiile practice pentru desfășurarea campaniei.

Discuțiile au vizat și monitorizarea sănătății animalelor, identificarea și înregistrarea acestora, precum și actualizarea Bazei naționale de date. Aceste activități trebuie realizate cu respectarea legislației europene și naționale și a prevederilor tehnice transmise de ANSVSA.

La nivel județean, DSVSA Sibiu coordonează pregătirile împreună cu medicii veterinari de liberă practică împuterniciți, reprezentanții crescătorilor și cei ai centrelor de colectare. Instituția va informa proprietarii despre organizarea campaniei și măsurile aplicabile pe măsură ce vor fi comunicate date noi despre disponibilitatea vaccinurilor și următoarele etape de distribuire.

Vaccinul se administrează doar animalelor sănătoase și nu elimină restricțiile

Variola ovină este o boală virală care provoacă pierderi economice grave. Se manifestă prin leziuni variolice generalizate la nivelul pielii și mucoaselor, febră persistentă, inflamarea ganglionilor limfatici și, frecvent, pneumonie virală focală, cu leziuni distribuite uniform la nivelul plămânilor.

Pot apărea și forme subclinice. Controlul bolii se bazează pe igienă, biosecuritate strictă și vaccinarea animalelor sănătoase, susceptibile la infecție.

Potrivit instituției, vaccinul care va fi utilizat oferă protecție timp de cel puțin un an împotriva infecției, iar administrarea sa este urmată de un răspuns imun bun. Vor fi vaccinate numai animalele sănătoase.

Dacă este necesar, vaccinul poate fi administrat și oilor gestante, care vor transmite imunitatea mieilor pentru primele trei luni de viață. Vaccinarea este posibilă și în perioada de lactație, precum și la animalele de reproducție.

DSVSA Sibiu le cere crescătorilor să colaboreze cu medicii veterinari și reprezentanții instituției, să respecte instrucțiunile autorităților și să urmărească informările oficiale. Proprietarii trebuie să respecte măsurile de biosecuritate, regulile de identificare și înregistrare a animalelor și condițiile privind mișcarea acestora. Apariția unor semne clinice sugestive trebuie anunțată fără întârziere medicului veterinar.

Instituția precizează că vaccinarea nu ridică automat restricțiile sanitare veterinare și nu înlocuiește celelalte măsuri de prevenire și combatere a bolii.

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