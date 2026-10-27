Pe scurt: Mașina era deja ambalată și fixată cu chingi pentru zbor, dar neconcordanțele din documentele de export au atras atenția vameșilor. Verificarea seriei de șasiu a întărit suspiciunile.

Un Ferrari de peste 500.000 de euro a fost confiscat de vameșii de pe aeroportul din Frankfurt, Germania, înainte de a fi încărcat într-un avion cu destinația Mexic.

Autoritățile suspectează că automobilul fusese furat în Belgia, potrivit comunicatului autorităților vamale germane, transmis luni, 26 octombrie 2026, și citat de Libertatea.

Mașina este un Ferrari 849 Testarossa hibrid, aproape nou, cu o putere totală de 1.050 de cai-putere. Modelul poate accelera de la 0 la 100 km/h în 2,3 secunde și poate depăși viteza de 340 km/h.

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Neconcordanțele din documentele de export au dus la verificarea mașinii

Automobilul ajunsese la punctul de control de pe aeroportul din Frankfurt ambalat și fixat cu chingi, pregătit pentru transportul aerian. Vameșii au verificat documentele și apoi au inspectat vehiculul.

În urma controlului, aceștia au constatat că ar putea fi vorba despre un Ferrari „care, potrivit unei informări primite de la poliție, ar fi fost furat anterior în Belgia”, a declarat Christine Straß, purtătoare de cuvânt a autorității vamale germane.

„Documentele vamale prezentate împreună cu declarația de export conțineau neconcordanțe. Mașina sport urma să fie transportată cu avionul din Frankfurt în Mexic. În urma inspectării vehiculului, suspiciunile s-au consolidat, inclusiv prin verificarea seriei de șasiu”, au transmis autoritățile vamale.

Vameșii au oprit astfel tentativa de export și au confiscat automobilul.

Autoritățile iau în calcul ipoteza ca un client din străinătate să fi considerat prea lung termenul de livrare și ca furtul să fi fost comandat. Ipoteza unui furt la comandă nu a fost însă confirmată oficial.

Cumpărătorii unui Ferrari 849 Testarossa pot aștepta până la doi ani pentru livrare

Ferrari 849 Testarossa este livrat începând din 2026. Prețul de pornire indicat pentru model este de aproximativ 450.000 de euro, fără dotări suplimentare, iar cei care comandă un astfel de automobil pot aștepta până la 24 de luni pentru livrare.

Noul supercar plug-in hybrid al mărcii italiene este succesorul lui SF90 Stradale și primul Ferrari de serie care reia numele Testarossa.

Sistemul de propulsie combină un motor V8 biturbo de 4,0 litri cu trei motoare electrice, pentru un total de 1.050 de cai-putere.

Arhitectura este derivată din cea a modelului SF90. Două motoare electrice acționează individual roțile din față și gestionează sistemul RAC-e de vectorizare a cuplului. Al treilea motor electric, de tip MGU-K, este integrat între motorul V8 și cutia de viteze cu dublu ambreiaj.

Consumul combinat declarat este de 9,3–9,5 litri la 100 de kilometri, iar emisiile de CO2 sunt de 212–216 grame pe kilometru, în funcție de configurație.

Ferrari 849 Testarossa este disponibil în două variante de caroserie: Coupé și Spider, aceasta din urmă având plafon retractabil. Ambele folosesc același sistem hibrid de 1.050 de cai-putere.

La prezentare, prețurile de pornire comunicate au fost de aproximativ 460.000 de euro pentru Coupé și 500.000 de euro pentru Spider.

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